Accordo Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca-ICS

Tumori : Accordo tra Fondazione Airc e Banco Bpm per il supporto alla ricerca : Fondazione Airc per la ricerca sul cancro e Banco BPM firmano oggi un accordo in esclusiva per cinque anni, durante i quali Banco BPM sarà a fianco di Airc come partner istituzionale di raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica e di divulgazione della corretta informazione sulla prevenzione, la diagnosi e la cura del cancro. L’Amministratore Delegato di Banco BPM, Giuseppe Castagna, e il Presidente di Fondazione Airc, Pier ...