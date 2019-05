Accadde oggi | nel 1873 nascono i mitici blue jeans | brevettati da Levi Strauss e Jacob

Accadde oggi : il 20 maggio 1882 l’Italia firmava la “Triplice Alleanza” : Il 20 maggio 1882, l’Italia, trovatasi isolata da Gran Bretagna e Francia, per il problema coloniale di Tunisi, firmò il trattato detto “Triplice Alleanza“, che la legava ad Austria e Germania. L’accordo fu rigettato alla vigilia del primo conflitto mondiale, prima che l’Italia scendesse in campo contro gli imperi centrali. L'articolo Accadde oggi: il 20 maggio 1882 l’Italia firmava la “Triplice ...

Accadde oggi - 20 maggio 1973 : la fatal Verona : Il 20 maggio del 1973 il Milan visse uno dei momenti più bui della sua storia. Al Bentegodi di Verona i rossoneri arrivarono da primi in classifica con 44 punti (+1 su Juventus e Lazio). I bianconeri erano ospiti della Roma, i biancocelesti erano di scena a Napoli. Il Milan, reduce dalla finale di Coppa delle Coppe vinta 1-0 contro il Leeds, andò sotto a Verona di 3 reti dopo 25 minuti. Il Verona, guidato da Cadè, segnò altri due gol nella ...

Accadde oggi - 19 maggio 1991 - la Sampdoria vince lo Scudetto : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “Accadde oggi“, il 19 maggio 1991, la Sampdoria di Boskov vince lo Scudetto. Giornata storica per i tifosi blucerchiati. vincendo contro il Lecce, la Sampdoria del presidente Paolo Mantovani si laureava campione d’Italia. L’ultima gara si mise subito in discesa con la rete di Cerezo dopo 2′. Al 13esimo Mannini raddoppio con un gol da quasi metà campo e a ...

Accadde oggi - 17 maggio 1989 il Napoli vince la Coppa Uefa : Trenta anni fa il Napoli, guidato da Diego Armando Maradona, conquistava la sua prima Coppa Uefa al termine di uno storico doppio confronto contro lo Stoccarda di Klinsmann. All’andata, gli azzurri si imposero in rimonta per 2-1 al San Paolo con i gol di Maradona e Careca. Al ritorno, a Stoccarda, partita rocambolesca. Napoli subito in vantaggio con Alemao, pareggio quasi immediato dei tedeschi con Klinsmann e nuovo vantaggio ...

Accadde oggi - 17 maggio 1953 : viene inaugurato lo Stadio Olimpico : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “Accadde oggi“, 17 maggio 1953 viene inaugurato lo Stadio Olimpico di Roma. Una struttura bianca, come bianchi sono i colombi liberati quel giorno nel cielo. La prima partita ospitata per l’occasione è quella tra la Nazionale Italiana e l’Ungheria di Ferenc Puskas (0-3). La struttura inizialmente progettata si chiamava Stadio dei Cipressi. Negli anni di Mussolini si voleva ...

Accadde oggi - 16 maggio 2004 : l’addio al calcio del grande Roberto Baggio : L’Accadde oggi odierno celebra un grandissimo. Uno dei calciatori italiani più forti di tutti i tempi, per molti forse il migliore: Roberto Baggio. 15 anni fa, il 16 maggio 2004 per l’esattezza, il “divin codino” appendeva le scarpette al chiodo. La sua ultima partita in assoluto, manco a farlo apposta, alla “Scala del calcio”, il Giuseppe Meazza di Milano in cui Baggio giocò sia con l’Inter che ...

Accadde oggi : il 14 Maggio 1973 va in orbita il laboratorio spaziale Skylab : Il 14 Maggio 1973 partiva da Cape Kennedy il razzo Saturn V, portando in orbita il laboratorio spaziale Skylab, la prima stazione spaziale statunitense volta alla realizzazione di esperimenti scientifici e medici in assenza di gravità: orbitò attorno alla Terra per oltre 6 anni prima di bruciare durante il rientro nell’atmosfera terrestre l’11 luglio 1979. Tre equipaggi hanno completato 513 giorni di lavoro per 2.000 ore di ...

Accadde oggi - 14 maggio 2000 : la Lazio vince il suo secondo scudetto : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “Accadde oggi“. Giornata di festa per la Lazio, che in questa giornata 19 anni fa vinse lo scudetto. Una data che difficilmente verrà rimossa dai tifosi biancocelesti, ma anche da quelli della Juventus. Decisiva per la Lazio fu la rete messa a segno da Calori in Perugia-Juventus, passata alla storia per il diluvio sotto il quale Pierluigi Collina fece giocare quella partita, ...

Accadde oggi - nel 1981 l’attentato a papa Giovanni Paolo II : il ‘miracolo’ e il terzo segreto di Fatima : Era il 13 maggio 1981 quando in piazza San Pietro, in Vaticano, Mehmet Ali Agca sparò due colpi di pistola contro papa Giovanni Paolo II, ferendolo gravemente. Si tratta di un attentato indelebile per la memoria collettiva di milioni di italiani, che sono rimasti per ore con il fiato sospeso in attesa di avere notizie sulle condizioni di salute di uno dei pontefici più amati di sempre. I FATTI papa Giovanni Paolo II, che era da poco entrato in ...

Accadde oggi : il 13 Maggio 1909 nasce il Giro d’Italia : Il Giro d’Italia nasce il 13 Maggio 1909 su idea del giornalista forlivese Tullo Morgagni. Carlo Cavaneghi, presidente dell’Unione velocipedistica italiana, dà il via alla prima tappa, la Milano-Bologna (397 km). Primo vincitore della gara è Dario Beni che corre per la Bianchi. Il Giro, o Corsa Rosa, si è sempre disputato, salvo che per le interruzioni dovute alla prima e alla seconda guerra mondiale, nell’arco di tre ...

Accadde oggi : il 12 maggio nel 1995 moriva Mia Martini : Era il 12 maggio 1995 quando la cantante italiana Mia Martini morì nella sua casa di Cardano al Campo, in provincia di Varese. Aveva 47 anni e ad ucciderla fu un attacco cardiaco, causato probabilmente da un eccesso di medicinali, che l’artista assumeva a causa di un fibroma all’utero, e l’assunzione di sostanze stupefacenti. Il suo corpo venne ritrovato solo due giorni dopo riverso sul letto, con le cuffie di registrazione ancora sulla testa e ...

Accadde oggi : nel 1860 lo storico sbarco dei Mille in Sicilia : Lo sbarco a Marsala, che rappresentò una delle primissime tappe della spedizione dei Mille di Giuseppe Garibaldi, avvenne l’11 maggio 1860. Tra i protagonisti anche le navi dell’Armata di Mare delle Due Sicilie e due vascelli da guerra della Royal Navy britannica. I garibaldini, a bordo dei vapori Piemonte e Lombardo, partiti da Quarto presso Genova, con l’appoggio delle forze liberali italiane e della monarchia sabauda, dopo più di cinque ...

Accadde oggi - 11 maggio 2001 : il Milan vince il derby 6-0 : Torna puntuale l’appuntamento con la nostra rubrica “Accadde oggi”. Ricorre un giorno felice per i tifosi Milanisti, il derby vinto 6-0 contro l’Inter l’11 maggio 2001. Il Milan allenato da Cesare Maldini spazzò via l’Inter di Tardelli. Dopo 2′ è Comandini a portare in vantaggio i rossoneri su assist di Serginho. Al 19esimo è ancora Comandini, stavolta di testa, a battere Frey. Questi rimarranno gli ...