500 Miglia di Indianapolis | la delusione di Fernando Alonso | “purtroppo dovrò

(Di lunedì 20 maggio 2019) Il pilota spagnolo ha affidato ai social la suaper non essersi qualificato per la 500diin programma domenica prossima Niente da fare per, lo spagnolo ha fallito la qualificazione alla prossima 500diche sarà costretto a guardare dalla tv. AFP/LaPresse Unaenorme per il driver di Oviedo, che ha affidato ai social le sue sensazioni: “è stata una settimana difficile, senza dubbio. Ce l’abbiamo messa tutta, oggi ad esempio abbiamo cambiato completamente assetto e approccio in queste lunghissime qualifiche durate quasi 56 ore. Ho dato tutto nei quattro giri di qualifica, pigiando sull’acceleratore, ma non è mai semplice guidare qui a 227all’ora. Ieri sono stato trentunesimo quando serviva il trentesimo tempo, oggi trentaquattresimo anziché trentatreesimo per pochissimo. ...

antonioboselli : CLAMOROSO!!! @alo_oficial fuori dalla #Indy500!!! Si qualifica in 34^ posizione quando alla 500 Miglia partono solo… - Talkin_Hawkin : Ma 'sta cosa di #Alonso che non si è qualificato per la 500 Miglia di Indianapolis fa incazzare solo i fanatici come me? #Indy500 - danielepavan369 : Alonso fuori dalla 500 miglia di Indianapolis. E un gran pilota ma dio bono se ultimamente e sfigato -