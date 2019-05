50 politici italiani di cui si sono perse le tracce

Sondaggi politici Swg : il sindacato unico piace al 40% degli italiani : Sondaggi politici Swg: il sindacato unico piace al 40% degli italiani Il primo maggio, dalle colonne di Repubblica, Maurizio Landini ha lanciato un appello alla creazione di un sindacato unico, un’idea accarezzata a suo tempo anche dall’ex premier Renzi. “Le ragioni storiche, politiche e partitiche che portarono alla divisione tra i sindacati italiani non esistono più – ha dichiarato il segretario della Cgil – ...

Sondaggi politici - Matteo Salvini e Giuseppe Conte hanno la fiducia degli italiani : Secondo un Sondaggio politico elaborato da Ixè, Matteo Salvini ha la fiducia del 47% degli italiani, così come il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, mentre il governo di cui fanno parte ha la fiducia del 43% degli intervistati. Per il 57% della popolazione Salvini ha sbagliato a non partecipare alle celebrazioni per la festa della Liberazione.

Sondaggi politici - per Pew Research gli italiani tra i più contrari alla diversità : Sondaggi politici, per Pew Research gli italiani tra i più contrari alla diversità Tra le indagini globali di cui si occupa Pew Reseach vi è l’attitudine dei vari popoli verso i fenomeni sociali dell’attualità. Immigrazione, globalizzazione, ruolo della religione, ecc. Con un confronto tra le reazioni di popolazioni vicine o lontane tra loro. L’Italia risulta spesso ai primi posti nelle ultime rilevazioni per quanto ...

Sondaggi politici Ipsos : 73% degli italiani vuole le dimissioni di Siri : Sondaggi politici Ipsos: 73% degli italiani vuole le dimissioni di Siri Secondo il 73% degli italiani Armando Siri, il sottosegretario leghista alle Infrastrutture indagato per corruzione dalla Procura di Roma nell’ambito di un’inchiesta antimafia, deve dimettersi dal suo incarico. A sostenerlo è un Sondaggio Ipsos per Di Martedì, andato in onda il 30 aprile. La maggioranza dei cittadini si schiera quindi dalla parte del Movimento 5 Stelle ...

Sondaggi politici Demopolis : il 78% degli italiani favorevole al salario minimo : Sondaggi politici Demopolis: il 78% degli italiani favorevole al salario minimo Il lavoro è in testa alle priorità indicate dagli italiani in un Sondaggio dell’istituto Demopolis per Otto e Mezzo. Secondo l’80% degli intervistati le politiche per l’occupazione devono essere al centro dell’agenda di governo. Riduzione della pressione fiscale (68%), misure per il rilancio dell’economia (67%), efficienza della ...

Sondaggi politici - gli italiani preferiscono l’alleanza Lega-Fi a quella di governo : I Sondaggi realizzati per Porta a Porta evidenziano le preferenze degli italiani sulle alleanze dei partiti di governo. In particolare, emerge che gli elettori preferiscono l'alleanza tradizionale tra Lega e Forza Italia rispetto a quella attualmente a Palazzo Chigi tra il Carroccio e il Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

Quanti sono i seguaci “fake” dei politici italiani? : Il leader leghista e ministro dell’Interno Matteo Salvini (foto: Simona Granati/Corbis/Getty Images) Più del 60% dei follower su Twitter di Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono finti. È quanto emerge dall’analisi di SparkToro, uno dei numerosi strumenti online che monitorano il numero di fake follower per ogni account sul social network. Secondo il tool, il leader leghista ha il 20% di follower finti in più rispetto ad account ...

Parlamento - l'ultimo sfregio dei politici con i soldi degli italiani : in quanti vanno a lavorare : L' effetto è a dir poco straniante. Si parla di «centralità del Parlamento», di come e perché i «Padri costituenti» disegnarono in questo modo Camera e Senato, del loro insostituibile ruolo. Peccato che i rappresentanti di tanto onore, che non si possono chiamare onorevoli ma che, come ricorda l' az

Sondaggi politici Quorum : gli italiani bocciano il listone unico di centrodestra : Sondaggi politici Quorum: gli italiani bocciano il listone unico di centrodestra La tensione all’interno della maggioranza giallo verde è altissima. Il caso Siri rischia di minare la stabilità del governo con Di Maio che chiede le dimissioni del sottosegreterario del ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Richiesta respinta al mittente da Matteo Salvini. L’intesa tra i due alleati-rivali potrebbe saltare tanto che tra le ...

Sondaggi politici Demopolis : gli italiani e il cambiamento climatico : Sondaggi politici Demopolis: gli italiani e il cambiamento climatico Settimana scorsa Greta Thunberg, giovane attivista ambientalista svedese, ha fatto tappa in Italia. Un tour che l’ha portata ad incontrare Papa Francesco, intervenire in Senato e infine partecipare ad una manifestazione a Roma contro il cambiamento climatico. Quello di Greta è stato un accorato appello a fare presto per salvare “il nostro Pianeta”. ...

Sondaggi politici Ipsos : italiani pessimisti sull’approvazione della flat tax : Sondaggi politici Ipsos: italiani pessimisti sull’approvazione della flat tax L’approvazione del Def divide gli italiani e fa litigare il governo. Secondo un Sondaggio Ipsos per Di Martedì, il 48% dei cittadini è convinto che il documento di economia e finanza non abbia cambiato gli obiettivi dell’esecutivo che rimangono gli stessi. Il 36% è di parere contrario: il Def ormai riconosce che non ci sarà crescita. Tra i punti più ...

Le reazioni dei politici italiani : vicini ai parigini : Nei minuti immediatamente successivi alla diffusione della notizia e delle terribili immagini dell'incendio della Cattedrale Notre-Dame di Parigi sono arrivate, soprattutto attraverso i social network, messaggi di solidarietà da parte dei politici italiani. Vediamo le principali. Parigi, incendio nella cattedrale di Notre Dame. Foto e video Nel pomeriggio di lunedì 15 aprile ...

Sondaggi politici Demopolis : lavoro - le preferenze degli italiani : Sondaggi politici Demopolis: lavoro, le preferenze degli italiani Un futuro incerto, un lavoro nel settore pubblico e la speranza di avere garantiti alcuni diritti come il salario minimo orario. In un Sondaggio per Citynews, l’istituto Demopolis ha provato ad indagare la percezioni che gli italiani hanno sul mondo del lavoro. A cominciare dal futuro. L’attuale situazione economica del Paese non aiuta a stare tranquilli. E così ...