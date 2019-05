WWE Money in the bank – Preview | anticipazioni e pronostici | tutto pronto per l’evento

oasport

(Di domenica 19 maggio 2019) BRYAN E ROWAN vs THE USOS: tag team match valido per le cinture di coppia di Smackdown. La sfida si svolgerà nel kick off e quindi crediamo che la WWE non porterà cambi di guardia in un match con poca copertura televisiva. Anche se con meno feeling sul ring i due heel in un modo o nell’altro (magari anche con squalifica) avranno la meglio. NEESE vs DAIVARI: dopo aver vinto il titolo nel kick-off di Wrestlemania è quasi impossibile che l’americano possa perdere la cintura cruiserweight. Daivari non è ancora maturo per fare il grande salto. La quota del campione in carica secondo i bookmakers anglosassoni è di 1,13. SAMOA JOE vs REY MYSTERIO: re-match di Wrestlemania con il messicano che si era fatto battere in pochi secondi a causa di un infortunio. Questa notte ci aspettiamo un match più combattuto ma crediamo che il regno del samoano non sia destinato a finire e lo stesso ...

