Volley | Torneo Montreux 2019 | l’Italia conclude al terzo posto | sconfitta la Thailandia

Volley – Torneo Montreux : l’Italia femminile chiude al terzo posto - battuta la Thailandia : Torneo di Montreux: le azzurre di Mazzanti chiudono al terzo posto, battuta la Thailandia per 3-0 Si conclude con la medaglia di bronzo il Montreux Volley Masters per l’Italia, che nella finalina di oggi pomeriggio ha superato la Thailandia 3-0 (25-20, 25-18, 25-14), riuscendo a salire sul podio di questa competizione per il secondo anno consecutivo, dopo il successo dell’edizione scorsa. Un risultato arrivato al termine di una gara nella ...

Volley – Torneo di Montreux : le azzurre di Mazzanti ko in semifinale - il Giappone trionfa 3-0 : Torneo di Montreux: le azzurre battute in semifinale 3-0 dal Giappone Nella semifinale del Torneo di Montreux le azzurre di Davide Mazzanti sono state sconfitte 3-0 (25-21, 25-14, 25-17) dal Giappone. Domani l’Italia chiuderà la competizione affrontando nella finale 3°-4° posto (ore 14.45, diretta streaming su Dazn) la Thailandia, sconfitta oggi dalla Polonia (25-18, 25-9, 25-23). A giocarsi la vittoria del Torneo saranno, invece, ...

Volley – Presentato il torneo maschile di qualificazione olimpica a Bari : Presentato a Bari il torneo maschile di qualificazione olimpica Bari. Si è tenuta oggi, presso la sede dell’Ordine dei Giornalisti Puglia, la conferenza stampa di presentazione del torneo maschile di qualificazione ai Giochi Olimpici che si terrà nel capoluogo pugliese dal 9 all’11 agosto; torneo che vedrà la Nazionale Italiana affrontare l’Australia, Camerun e Serbia. Alla presentazione ai media hanno partecipato il presidente federale ...

Volley femminile - Torneo di Montreux 2019. L’Italia chiede al Giappone il lasciapassare per la finale : Sarà dunque il Giappone, questa sera alle 21.15, a contendere all’Italia la finale del Torneo di Montreux. Le azzurre si sono qualificate per il rotto della cuffia alla final four del tradizionale evento svizzero, vista la formazione sperimentale non partono favorite nella sfida ma c’è da credere che venderanno cara la pelle contro un Giappone che si è presentato a Montreux con una formazione rinnovata e che, nel girone eliminatorio, ...

Volley femminile - Torneo Montreux 2019 : Italia in semifinale - decide il quoziente punti. Le azzurre sfideranno il Giappone : L’Italia si è qualificata alle semifinali del Torneo di Montreux e lo ha fatto con il primo posto nel girone. Si è deciso tutto in volata: la Turchia ha sconfitto la Thailandia per 3-1 e così Italia, Thailandia e Turchia hanno chiuso la fase preliminare a parità di vittorie (2), di punti (6) e di quoziente set (1.400). A decidere è stato allora il quoziente punti: Italia +17, Thailandia +13, Turchia +7. azzurre in semifinale da prime, ...

Volley femminile - Torneo Montreux 2019 : prima vittoria per l’Italia - sconfitta la Turchia 3-1. Pietrini e Sorokaite decisive : L’Italia ha battuto la Turchia per 3-1 (25-27; 25-20; 25-20, 25-23) nel secondo match giocato al Torneo di Montreux 2019 di Volley femminile, le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno riscattato la sconfitta subita due giorni fa contro la Thailandia e sono ampiamente in corsa per la qualificazione alle semifinali: servirà una vittoria schiacciante contro la Svizzera padrona di casa per sperare di proseguire l’avventura in terra ...

Volley - il calendario e le date di tutte le partite dell’Italia nell’estate 2019. Programma e competizioni : dalla Nations League al torneo preolimpico : La Nazionale Italiana di Volley maschile è attesa da una lunga estate. Si incomincia a giugno con la Nations League, il torneo itinerante che prevede 15 partite in giro per tutto il mondo: gli azzurri cercheranno di qualificarsi alla Final Six. L’appuntamento cruciale è rappresentato dal torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che andrà in scena a Bari dal 9 all’11 agosto: sfide a Serbia, Australia, Camerun e solo la ...

Italia-Turchia Volley femminile - Torneo Montreaux 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Comincia con un inaspettato passo falso la lunga estate della Nazionale italiana di volley femminile. Nella prima partita ufficiale della stagione, nel Torneo di Montreaux 2019, le azzurre guidate da Davide Mazzanti sono state sconfitte dalla Thailandia con il risultato di 1-3. Nell’esordio della formazione nostrana sono scese in campo tante giocatrici “nuove” e le assenze delle pallavoliste di Novara e Conegliano (ancora ...

Italia-Thailandia Volley femminile - Torneo Montreaux 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi, alle 21.15, la Nazionale italiana di volley femminile scenderà in campo nel Torneo di Montreux, dove lo scorso anno conquistò un successo per certi versi inatteso (dopo l’eliminazione al primo turno della Nations League) che mise in guardia tutte le rivali sulle reali potenzialità della squadra di Mazzanti, poi seconda ad un passo dal trionfo al Mondiale giapponese, come tutti ricordiamo. Un appuntamento ormai tradizionale quello di questa ...

Volley femminile - Torneo di Montreux 2019. Parte dalla Svizzera la lunga estate calda delle azzurre : Scalda i motori l’Italia del Volley rosa nel primo appuntamento internazionale di una stagione che, fra Nations League, qualificazioni olimpiche e campionato europeo, non darà un attimo di tregua alla squadra allenata da Davide Mazzanti. Le azzurre scendono in campo a Montreux, dove lo scorso anno conquistarono un successo per certi versi inatteso (dopo l’eliminazione al primo turno della Nations League) che mise in guardia tutte le rivali sulle ...

Sitting Volley – Le azzurre in partenza per il Giappone in vista del torneo internazionale di Chiba : Sitting Volley: la Nazionale Femminile in partenza per il Giappone Nella giornata di domenica, la Nazionale femminile di Sitting Volley partirà alla volta del Giappone, dove sarà impegnata in un stage di allenamento a Sendai dal 13 al 21 maggio, prima di prendere parte ad un torneo internazionale in programma a Chiba dal 21 al 27 contro Cina, Canada e le padrone di casa del Giappone. Durante lo stage di allenamento a Sendai le ragazze di ...

Mizuno Beach Volley Marathon 2019 : il più grande torneo Open al mondo torna a Bibione : Appuntamento dal 24 al 26 maggio a Bibione con la 23ª edizione del più grande torneo Open di Beach Volley al mondo La Mizuno Beach Volley Marathon torna per stupire. Una kermesse sportiva internazionale in programma a Bibione (Ve) dal 24 al 26 maggio, considerata ormai appuntamento immancabile per gli amanti del Beach Volley di tutto il mondo. Giugno 1996. 100 le squadre iscritte alla prima edizione di un torneo che è, oggi, considerato ...

Volley : sabato 6 e domenica 7 aprile il torneo delle Province del Lazio : ROMA - È tutto pronto per uno dei più grandi eventi della Pallavolo Laziale. sabato 6 e domenica 7 aprile torna il "Trofeo delle Province - Kinderiadi", organizzato dalla FIPAV Lazio. L'edizione 2019 ...

Volley Club Frascati - il 3 e 4 aprile l’evento “speciale” del torneo denominato “Terzo Tempo” : Roma – Un evento speciale, giunto alla sua quarta edizione. Il Volley Club Frascati, in collaborazione con l’Anpis regionale, il Csm di Frascati e l’associazione Alchimia, ospiterà mercoledì 3 e giovedì 4 aprile prossimi il torneo “Terzo Tempo”. Una kermesse che vedrà protagoniste persone con disagio mentale e che metterà di fronte una serie di formazioni, tra cui quelle provenienti dalle Marche (associazione Solidalea), dalla Puglia ...