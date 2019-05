Vince Carter sarà il primo giocatore della storia a giocare 22 stagioni NBA Ma c' è chi

NBA - Vince Carter : 'Giocherò il prossimo anno'. Sarà il primo di sempre in 4 decadi : Era ormai chiaro da tempo che Vince Carter non fosse ancora pronto ad appendere le scarpette al chiodo, ma ora ne abbiamo la conferma. Lo stesso 42enne ha comunicato nell'ultimo episodio del podcast ...

NBA - Vince Carter non lascia : “continuerò - ma non so se ad Atlanta” : NBA, Vince Carter alle prese con un’estate da free agent che lo porterà alla ventiduesima annata da professionista nella lega Vince Carter infinito, nel vero senso della parola. Il cestista americano non sembra voler smettere di giocare nella NBA, come ha rivelato lui stesso all’interno del podcast Winging It registrato con Kent Bazemore, compagno ad Atlanta nell’ultima annata. Carter ha infatti confermato di voler ...