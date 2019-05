VIDEO MotoGP | GP Francia 2019 | la spettacolare scivolata di Maverick Vinales nel warm-up

DIRETTA MOTOGP/ Streaming VIDEO gara live : Quartararo il più veloce nel warm-up : DIRETTA MOTOGP Streaming video SKY gara e warm up live GP Francia 2019 a Le Mans, oggi domenica 19 maggio: tempi, vincitore e podio, ordine d'arrivo.

Diretta MotoGp/ Streaming VIDEO SKY - gara live : vincitore e podio - GP Francia 2019 - : Diretta MotoGp Streaming video SKY gara e warm up live GP Francia 2019 a Le Mans, oggi domenica 19 maggio: tempi, vincitore e podio, ordine d'arrivo.

VIDEO Jorge Lorenzo MotoGP - GP Francia : “Miglior risultato dell’anno - sto trovando il feeling con Honda” : Jorge Lorenzo sta risalendo pian piano la china e si è messo in luce durante le qualifiche del GP Francia 2019, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo domani scatterà dalla terza fila e sembra essere molto soddisfatto visto che questo è il suo miglior piazzamento in griglia da quando è in Honda: “Nella Q2 ho scelto inizialmente la gomma morbida dietro ma era lo pneumatico sbagliato perché la pista non teneva il grip. Sono in terza ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Francia : “Sul bagno ho un buon passo - oggi ho rischiato in qualifica e ha pagato” : Valentino Rossi ha ottenuto un positivo quinto posto nelle qualifiche del GP Francia 2019 e domani andrà a caccia del podio in gara. Il Dottore è sembrato molto soddisfatto ai microfoni di Sky Sport: “Era molto importante passare la Q1 anche perché non la meritavo. Non aveva piovuto tanto e ho deciso di rischiare montando le slick, ho avuto quella finestra di 6-7 minuti in cui sono riuscito a fare tre giri buoni: un rischio che ha pagato. ...

MotoGp – Dalla Q1 al quinto posto in griglia : la reazione di Valentino Rossi al rientro ai box a Le Mans [VIDEO] : La reazione di Valentino Rossi al rientro ai box al termine delle qualifiche del Gp di Francia Si sono disputate oggi le qualifiche del Gp di Francia: Marc Marquez ha conquistato la sua 55ª pole position, che gli ha permesso di raggiungere Valentino Rossi al secondo posto, alle spalle di Doohan, lasciandosi alle spalle le Ducati di Petrucci e Miller. Anche a Le Mans Valentino Rossi è dovuto passare Dalla Q1, riuscendo, questa volta, a ...

MotoGp – Caduta per Marquez nelle qualifiche : che scivolata per Marc in Francia [VIDEO] : Marc Marquez cade nelle qualifiche del Gp di Francia: l’asfalto bagnato di Le Mans fa scivolare il pilota della Honda La pioggia sta rendendo difficile il sabato in pista di piloti della MotoGp: Valentino Rossi è riuscito a superare la Q1, ma nel Q2 lo spettacolo non manca. Subito una Caduta per Marc Marquez: il campione del mondo in carica è scivolato, mentre si trovava al comando, riuscendo a rialzare subito la sua moto e tornare ...

MotoGp - condizioni complicate nelle FP4 : la pioggia gioca un brutto scherzo a Marquez [VIDEO] : Leggera pioggia a Le Mans, condizioni della pista complicate che causano la scivolata senza conseguenze di Marquez condizioni complicate nella quarta sessione di prove libere del Gp di Francia, la leggera pioggia che sta cadendo su Le Mans sta creando non pochi problemi ai piloti in pista, causando alcune scivolate. Tra gli altri, anche Marc Marquez assaggia l’asfalto del circuito transalpino, perdendo l’anteriore in curva 9 e ...

VIDEO GP Francia MotoGP 2019 : Guido Meda spiega le insidie del circuito di Le Mans : Guido Meda prima dell’inizio delle FP3 del GP di Francia delle varie classi del Motomondiale ha spiegato le insidie del tracciato francese di Le Mans, descrivendo le curve più complesse da affrontare in sella ad una moto, elencando anche le varie cadute verificatesi nella prima giornata di prove. Guido Meda spiega LE insidie DEL TRACCIATO DI LE Mans roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” ...

DIRETTA MOTOGP/ Streaming VIDEO prove libere : Vinales domina la Fp2 - Marquez insegue : DIRETTA MOTOGP Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 Gp Francia 2019 Le Mans: tempi e classifica delle sessioni del GP, oggi venerdì 17 maggio,.

DIRETTA MOTOGP/ Streaming VIDEO prove libere : prende il via la Fp2! - Gp Francia - : DIRETTA MOTOGP Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 Gp Francia 2019 Le Mans: tempi e classifica delle sessioni del GP, oggi venerdì 17 maggio,.

MotoGp - Fp2 del Gp di Francia : brutta caduta per Danilo Petrucci [VIDEO] : Danilo Petrucci è caduto nelle Fp2 del Gp di Francia ad inizio sessione: la Ducati ha motivato il tutto con un errore del pilota Danilo Petrucci non ha ancora trovato il feeling perfetto con la sua Ducati. Quest’oggi nelle Fp2 del Gp di Francia, una brutta caduta lo ha costretto al rientro ai box dopo pochi minuti dall’inizio della sessione. Durante una curva, l’anteriore di Petrucci si è chiusa provocando la caduta del ...

Diretta Motogp/ Streaming VIDEO prove libere - Fp2 : occhio a Quartararo - Gp Francia - : Diretta Motogp Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 Gp Francia 2019 Le Mans: tempi e classifica delle sessioni del GP, oggi venerdì 17 maggio,.

DIRETTA MOTOGP/ Streaming VIDEO prove libere : Quartararo 1° nella FP1 - Ducati ok! : DIRETTA MOTOGP Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 Gp Francia 2019 Le Mans: tempi e classifica delle sessioni del GP, oggi venerdì 17 maggio,.

MotoGp – Problemi per Valentino Rossi a Le Mans : il Dottore costretto a fermare la sua M1 nelle Fp1 [VIDEO] : Problemi sulla M1 di Valentino Rossi: il Dottore costretto a rallentare improvvisamente e abbandonare la sua moto nelle prime libere del Gp di Francia Il weekend di gara di Le Mans è iniziato con un problema alla M1 per Valentino Rossi: durante la prima sessione di prove libere il Dottore ha improvvisamente rallentato, spostandosi a bordo pista con la sua Yamaha. Il nove volte campione del mondo ha controllato diverse volte la parte ...