VIDEO – Juventus-Atalanta | Ronaldo furioso faccia a faccia con Rocchi!

VIDEO Juventus-Atalanta 1-1 : Highlights - gol e sintesi. Ilicic chiama - Mandzukic risponde : Massimiliano Allegri saluta con un pari l’Allianz Stadium: a Torino nel posticipo della 37ma giornata della Serie A di calcio l’Atalanta sfiora il colpaccio passando in vantaggio con Ilicic, nel finale pareggia Mandzukic. Appassionante l’ultimo turno, con nerazzurri bergamaschi e meneghini appaiati a 66 ed il Milan ad una sola lunghezza: la lotta Champions è ancora tutta da scrivere. Highlights Juventus-Atalanta 1-1 IL GOL DEL ...

Juventus-Atalanta gol Mandzukic : la pareggia il croato -VIDEO- : GOL Mandzukic – Alle ore 20:30 andrà in scena l’ultimo atto, in casa, della Juventus di Max Allegri. Il tecnico questa sera, dopo la premiazione (che avverrà a fine gara) saluterà i propri tifosi, dopo 5 anni di trionfi. Stesso destino per Andrea Barzagli, che smette col calcio giocato dopo 8 scudetti consecutivi in bianconero, […] More

Juventus-Atalanta gol Ilicic : la sblocca la dea -VIDEO- : GOL Ilicic – Alle ore 20:30 andrà in scena l’ultimo atto, in casa, della Juventus di Max Allegri. Il tecnico questa sera, dopo la premiazione (che avverrà a fine gara) saluterà i propri tifosi, dopo 5 anni di trionfi. Stesso destino per Andrea Barzagli, che smette col calcio giocato dopo 8 scudetti consecutivi in bianconero, […] More

Conferenza stampa Allegri/ Streaming VIDEO e diretta tv : Juventus - perché l'addio? : Conferenza stampa Allegri Streaming video e diretta tv: i perché dell'addio alla Juventus. L'allenatore parla con il presidente Andrea Agnelli.

Highlights Roma-Juventus 2-0 : VIDEO - gol e sintesi. Mirante decisivo - giallorossi cinici : La Roma continua nella sua rincorsa verso la Champions League della prossima stagione, vincendo in casa con il punteggio di 2-0 contro la Juventus. Dopo un primo tempo nel quale i bianconeri hanno dominato la scena e nel quale Mirante ha tenuto a galla i suoi, nella ripresa i giallorossi sono usciti alla distanza, andando a segno nel finale prima con Florenzi, con un preciso tocco sotto su Szczesny, quindi con Dzeko in contropiede nei minuti di ...

VIDEO/ Roma-Juventus - 2-0 - gol e highlights : i giallorossi tengono il passo - Serie A - : Video Roma-Juventus, risultato finale 2-0,: i gol di Florenzi e Dzeko consentono ai giallorossi di rimanere in corsa per la Champions.

VIDEO Roma-Juventus 2-0 : Highlights - gol e sintesi. Florenzi e Dzeko regalano il successo ai giallorossi : Termina 2-0 all’Olimpico di Roma la sfida valida per la 36esima giornata del campionato di calcio di Serie A tra Roma e Juventus. I giallorossi si sono imposti contro i campioni d’Italia per effetto delle marcature di Alessandro Florenzi e di Edin Dzeko, che hanno piegato gli uomini di Massimiliano Allegri. Di seguito gli Highlights del confronto tra i capitolini e la Vecchia Signora: Highlights Roma-Juventus 2-0 Roma-Juventus 1-0: ...

Roma Juventus Gol Dzeko : la chiude il bosniaco-VIDEO- : GOL Dzeko – Tre domeniche intense visto che la lotta per la zona Champions con 4 squadre per due posti è più elettrizzante che mai. Questa sera la Roma proverà a strappare qualche punto importante ai bianconeri, visto che è ancora in corsa per un posto in Champions League. Bianconeri invece che non hanno nulla […] More

Roma Juventus gol Florenzi : giallorossi in vantaggio -VIDEO- : GOL Florenzi – Tre domeniche intense visto che la lotta per la zona Champions con 4 squadre per due posti è più elettrizzante che mai. Questa sera la Roma proverà a strappare qualche punto importante ai bianconeri, visto che è ancora in corsa per un posto in Champions League. Bianconeri invece che non hanno nulla […] More

La Juventus guarda al futuro : lanciata la nuova maglia con un VIDEO sui social : La Juventus lancia la nuova maglia: richiamo alla storia con una striscia rosa che divide la divisa in due sole parti Con un VIDEO postato sui propri canali social e sul sito ufficiale del club, la Juventus ha lanciato oggi la nuova maglia per le partite casalinghe della prossima stagione. Per la prima volta, la divisa bianconera è divisa in sole due parti: ovviamente, una bianca e una nera. Ma insieme ai colori iconici del club, c’è ...

Juventus - svelata la nuova maglia : il rosa divide i colori storici [VIDEO] : Già si sapeva da un po’, ma soltanto in forma ufficiosa. Adesso la Juventus ha presentato ufficialmente la tanto discussa nuova casacca per la prossima stagione. Discussa per via di alcuni particolari inediti che hanno fatto storcere il naso a diversi tifosi: sostituite le tradizionali strisce, maglia divisa in due con il bianco da una parte e il nero dall’altra; ma non è tutto, a spezzare questi due colori c’è una ...

Maglia Juventus - finalmente è ufficiale : presentata la nuova divisa -VIDEO- : Maglia Juventus – Le anticipazioni delle ultime settimane sono state confermate. La prima Maglia della Juventus per la stagione 2019/20 non avrà le tradizionali strisce bianconere. Il club ha presentato il kit per le partite casalinghe con un video pubblicato su Twitter e un messaggio abbastanza chiaro per spiegare la scelta di rottura. Leggi anche: Roma Juventus streaming: […] More

Diretta Juventus Genoa Primavera - risultato 1-0 - / Streaming VIDEO tv : Frederiksen! : Diretta Juventus Genoa Primavera, risultato live 1-0,, in corso la sfida valevole per il 28esimo turno di campionato di categoria

Juventus - festa a sorpresa per Barzagli organizzata da Dybala -VIDEO- : Juventus – festa in casa bianconera, per uno dei veterani della squadra. Ricorrenza importante, quest’oggi, in casa Juventus. Andrea Barzagli festeggia il suo 38° compleanno, venendo celebrato nel migliore dei modi dai suoi compagni. Sul profilo Instagram, Paulo Dybala ha mostrato la festa organizzata nello spogliatoio bianconero. Leggi anche: Mercato Juventus, “Sky Sport” rivela: ecco 3 probabili sacrificati Juventus, ...