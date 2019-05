VIDEO Danilo Petrucci | GP Francia 2019 | “Andrea Dovizioso è una bravissima persona | siamo

MotoGp - Fp2 del Gp di Francia : brutta caduta per Danilo Petrucci [VIDEO] : Danilo Petrucci è caduto nelle Fp2 del Gp di Francia ad inizio sessione: la Ducati ha motivato il tutto con un errore del pilota Danilo Petrucci non ha ancora trovato il feeling perfetto con la sua Ducati. Quest’oggi nelle Fp2 del Gp di Francia, una brutta caduta lo ha costretto al rientro ai box dopo pochi minuti dall’inizio della sessione. Durante una curva, l’anteriore di Petrucci si è chiusa provocando la caduta del ...

Danilo Toninelli a zonzo sullo sterrato in Sicilia : "Fai un bel giro d'orizzonte" - un VIDEO grottesco : Quando c'è di mezzo Danilo Toninelli, il grottesco è sempre in agguato. Anche quando, va detto, nel merito ha pur ragione. Il video che potete vedere è un estratto di una diretta Facebook del ministro delle Infrastrutture grillino, in tour in Sicilia. Un video con cui denuncia lo stato di dissesto d

VIDEO Danilo Gallinari - play-off NBA : “I Warriors bravi in difesa - dobbiamo migliore in fase offensiva” : Niente da fare per i Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari contro i campioni in carica dei Golden State Warriors, vincitori 113-105, nella sfida valida per il play-off NBA 2019. Il nostro portacolori non è stato autore di una grande partita in questa gara-4, ottenendo percentuali non eccezionali (5/20 al tiro, con 1/5 da tre punti). Un match nel quale le qualità difensive dei Warriors hanno fatto la differenza al pari di quelle realizzative ...

VIDEO Alvaro Bautista - indiscrezione di mercato : tornerà in MotoGP nel 2020 in Ducati al posto di Danilo Petrucci? : Potrebbe terminare a fine stagione l'esilio in Superbike per Alvaro Bautista: secondo le ultime indiscrezioni di mercato il pilota potrebbe tornare in MotoGP nel 2020 al posto di Danilo Petrucci.