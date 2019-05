VIDEO – Commovente addio di Pellissier | lascia il calcio | ma sarà il nuovo presidente del

forzazzurri

(Di domenica 19 maggio 2019)dicealgiocato Sergiosi ritira dalgiocato dopo 19 anni passati con la maglia del Chievo Verona, Sergiodicealgiocato.Lo aspetta un futuro dadei clienti. L’attaccante del Chievo Verona, ha disputato oggi contro la Sampdoria, la sua ultima sfida allo stadio Bentegodi, al termine della stagione diventerà ufficialmentedei clivensi. Oggivisibilmente commosso ha avuto il giusto tributo dai suoi tifosi nel match contro la Samp: sostituito a fine gara, ha gocuto la standing ovation dello stadio con tanto di bellissimo abbraccio da Fabio Quagliarella.saluta così: “Che dire, non è facile trovare le parole. Un dovuto ringraziamento alche mi ha sopportato per 19 anni; alla persona che mi ha portato al Chievo come Sartori che ha sempre creduto in me; a ...

paolaturci : La lettera inaspettata (e commovente) di Alan alla fine di una bellissima settimana passata in diretta su @Radio105 - matteosalvinimi : Accoglienza commovente a Fossano (Cuneo), grazie!!! #26maggiovotoLega - UNICEF_Italia : Khamisa riabbraccia i suoi figli dopo 5 anni di separazione a causa della guerra civile che affligge il Sud Sudan.… -