romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2019 ore 18:30: VIABILITA’ LAZIO DEL 19 MAGGIO 2019… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2019 ore 18:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2019 ore 16:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #19-05-2019 -
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 MAGGIO 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI TIBURTINA E TOR BELLE MONACA SEMPRE IN INTRNA RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO TRA LA RUSTICA E CASILINA NELLA DIREZIONE OPPOSTA ALTRI RALLENTAMENTI TRA CASILINA E PRENESTINA CON RIPERCUSSIONI SULLA VIA CASILINA CODE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 MAGGIO 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELLO’USCITA PRENESTINA NEL COMPLESSO IL TRAFFICO E’ REGOLARE AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO LE ALTRE NOTIZIE A Roma IN PRATI VIA COLA DI RIENZO LA LOCATION PER LA MOSTRA D’AUTO D’EPOCA FINO ALLE ORE 19 LA CHIUSURA AL TRAFFICO TRA VIA ATTILIO REGOLO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 MAGGIO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO LA CIRCOLazioNE E’ SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ANCHE SULLA Roma-FIUMICINO LE ALTRE NOTIZIE A Roma IN PRATI VIA COLA DI RIENZO LA LOCATION PER LA MOSTRA D’AUTO D’EPOCA FINO ALLE ORE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2019 ore 13 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 MAGGIO 2019 ORE 13.20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO RALLENTAMENTI TRA LA TUSCOLANA E L’APPIA IN INTERNA SULLA AURELIA CODE A TRATTI TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE LADISPOLI SULL’APPIA CODE A TRATTI TRA VIA DEI LAGHI E ALBANO LAZIALE IN DIREZIONE GENZANO DI Roma SU VIA DEI LAGHI RALLENTAMENTI TRA VIA RomaNA E VIA SPINABELLA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 MAGGIO 2019 ORE 12.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO RALLENTAMENTI TRA LA TUSCOLANA E L’APPIA IN INTERNA SULLA VIA AURELIA CODE IN PROSSIMITA’ DELLA STAZIONE DI TORRIMPIETRA NEI DUE SENSI DI MARCIA RALLENTAMENTI, SULLA COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE E DI VIA DI ACILIA, IN DIREZIONE Roma SULL’APPIA CODE A TRATTI TRA VIA DEI LAGHI E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 MAGGIO 2019 ORE 11.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO CONTINUA AD ESSERE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL NOSTRO TERRITORIO SOLO RALLENTAMENTI, SULLA COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE E DI VIA DI ACILIA, IN DIREZIONE Roma SULLA VIA AURELIA IN PROSSIMITA’ DELLA STAZIONE DI TORRIMPIETRA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASSIA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 MAGGIO 2019 ORE 10.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA INCIDENTE RISOLTO TRA CASTEL RomaNO E DI CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE Roma, PERMANGONO CODE MENTRE IL TRAFFICO CONTINUA AD ESSERE REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL NOSTRO TERRITORIO GIUSTO QUALCHE RALLENTAMENTO, SULLA COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 MAGGIO 2019 ORE 10.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA INCIDENTE RISOLTO TRA CASTEL RomaNO E DI CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE Roma, PERMANGONO CODE MENTRE IL TRAFFICO CONTINUA AD ESSERE REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL NOSTRO TERRITORIO GIUSTO QUALCHE RALLENTAMENTO, SULLA COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 MAGGIO 2019 ORE 09.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULL’A12 Roma TARQUINIA CODE PER INCIDENTE TRA FREGENE E IL BIVIO DELL’A91 Roma FIUMICINO IN DIREZIONE Roma ANCHE SULLA PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE Roma PER IL RESTO IL TRAFFICO CONTINUA AD ESSERE REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLE PRINCIPALI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 MAGGIO 2019 ORE 08.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO CONTINUA AD ESSERE REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL NOSTRO TERRITORIO, COSI COME ANCHE SUL RACCORDO. QUALCHE RALLEMTAMENTO, SULLA COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE E DI VIA DI ACILIA, IN DIREZIONE Roma RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PONTINA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 MAGGIO 2019 ORE 07.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL NOSTRO TERRITORIO, COSI COME ANCHE SUL RACCORDO, IL TRAFFICO E’ REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO QUALCHE RALLEMTAMENTO, SULLA COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE E DI VIA DI ACILIA, IN DIREZIONE Roma CI SPOSTIAMO SULLA VIA AURELIA DOVE TROVIAMO TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 18 MAGGIO 2019 ORE 19:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CI SONO DISAGI SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD: AL MOMENTO PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI IN DIREZIONE Roma; UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 18 MAGGIO 2019 ORE 19:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CI SONO DISAGI SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD: AL MOMENTO PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI IN DIREZIONE Roma; UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 18 MAGGIO 2019 ORE 18:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DEL KM 20 CI SONO DISAGI SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD, CON CODE ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI IN DIREZIONE Roma: AL MOMENTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA SUL TRATTO INTERESSATO, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2019 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 18 MAGGIO 2019 ORE 17:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI IN DIREZIONE Roma: SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; PER IL RESTO CIRCOLazioNE REGOLARE, SULLE PRINCIPALI ARTERIE, DOVE NON SI SEGNALANO ALTRE CRITICITA’; E NEL COMUNE DI ARTENA SONO IN CORSO I ...