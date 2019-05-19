romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2019 ore 08:30: VIABILITA’ LAZIO DEL 19 MAGGIO 2019… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2019 ore 08:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2019 ore 07:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #19-05-2019 -
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 MAGGIO 2019 ORE 07.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL NOSTRO TERRITORIO, COSI COME ANCHE SUL RACCORDO, IL TRAFFICO E’ REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO QUALCHE RALLEMTAMENTO, SULLA COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE E DI VIA DI ACILIA, IN DIREZIONE Roma CI SPOSTIAMO SULLA VIA AURELIA DOVE TROVIAMO TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 18 MAGGIO 2019 ORE 19:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CI SONO DISAGI SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD: AL MOMENTO PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI IN DIREZIONE Roma; UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 18 MAGGIO 2019 ORE 19:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CI SONO DISAGI SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD: AL MOMENTO PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI IN DIREZIONE Roma; UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 18 MAGGIO 2019 ORE 18:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DEL KM 20 CI SONO DISAGI SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD, CON CODE ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI IN DIREZIONE Roma: AL MOMENTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA SUL TRATTO INTERESSATO, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2019 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 18 MAGGIO 2019 ORE 17:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI IN DIREZIONE Roma: SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; PER IL RESTO CIRCOLazioNE REGOLARE, SULLE PRINCIPALI ARTERIE, DOVE NON SI SEGNALANO ALTRE CRITICITA’; E NEL COMUNE DI ARTENA SONO IN CORSO I ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 18 MAGGIO 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN DIREZIONE Roma: SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE, DOVE LA CIRCOLazioNE E’ NELLA NORMA; E A CECCANO, IN PROVINCIA DI FROSINONE, E’ IN CORSO LA 14° ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 18 MAGGIO 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL METEO: PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO SUL Lazio PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, CON POSSIBILI FORTI RAFFICHE DI VENTO; E PROPRIO A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO, NON SARÀ EFFETTUATA LA CORSA DI OGGI DELLA NAVE VENTOTENE-FORMIA PREVISTA PER LE 16.30; ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2019 ore 13 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 18 MAGGIO 2019 ORE 13.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PRUDENZA PER CHI SI METTE IN VIAGGIO IN QUESTE ORE RICORDIAMO CHE E’ ATTIVA DALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE SONO PREVISTE SUL Lazio PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE PASSIAMO ALLA VIABILITA’ SUL RACCORDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 18 MAGGIO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO DELLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIOEN CENTRO SULLA VIA TIBURTINA, RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI TIVOLI TERME, PERMANGONO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 18 MAGGIO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO DELLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIOEN CENTRO SULLA VIA TIBURTINA, RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI TIVOLI TERME, PERMANGONO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 18 MAGGIO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO COMPLICE IL MALTEMPO A TAL PROPOSITO RICORDIAMO L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE PRUDENZA PER CHI SI METTE IN VIAGGIO IN QUESTE ORE DALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE SONO PREVISTE SUL Lazio PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 18 MAGGIO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SUL RACCORDO ANULARE, TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E APPIA, IN ESTERNA, LA CIRCOLazioNE E’ TORNATA REGOLARE INCIDENTE RISOLTO SULLA VIA PONTINA, TRA VIA DI VALLERANO E SPINACETO, IN DIREZIONE LATINA, IL TRAFFICO AL MOMENTO E’ SCORREVOLE RAGGIUNGIAMO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 18 MAGGIO 2019 ORE 09.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA VIA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ANCORA CODE TRA VIA DI VALLERANO E SPINACETO, IN DIREZIONE LATINA ALTRO INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA CAUSA CODE TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E APPIA CI SPOSTIAMO IN A1 SULLA DIRETTRICE Roma-FIRENZE, ANCHE QUI è SEGNALATO UN INCIDENTE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 18 MAGGIO 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio A Roma SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN PROSIMITA’ DI VIA DEL CAPPELLACCIO, IL TRAFFICO E’ TORNATO REGOLARE SULLA VIA PONTINA UN ALTRO INCIDENTE CHE SI E’ VERIFICATO ALL’ALTEZZA DI SPINACETO, CAUSA CODE, IN DIREZIONE LATINA A Roma TUTTO PRONTO PER L’APPUNTAMENTO CON LA KOMEN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 18 MAGGIO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio A Roma SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN PROSIMITA’ DI VIA DEL CAPPELLACCIO, IN DIREZIONE EUR QUALCHE RALLEMTAMENTO, QUI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI PRIMA PORTA, IN DIREZIONE NORD CI SPOSTIAMO SULLA VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA’ DI VILLAGGIO ...