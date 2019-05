Vela – Volvo Europeans | sesta giornata di regate a Weymouth | azzurri nella Medal Race

Vela – Volvo Europeans di Weymouth : quinto giorno di regate - primo posto per Tita/Banti : quinto giorno ai 2019 Volvo Europeans di Weymouth (UK) delle classi Nacra 17, 49er e 49erFX con le Fleet Series. Nei Nacra 17 risalgono al primo posto Tita/Banti. Gianluigi Ugolini/Maria Giubilei campioni Under 23 con due giorni d’anticipo Altra grande giornata di regate ai 2019 Volvo Europeans delle classi olimpiche Nacra 17, 49er e 49erFX in scena a Weymouth, in Inghilterra e ottime notizie per i team italiani in acqua. Nei Nacra 17 la ...

Vela - iniziata a Weymouth la fase delle Fleet Racing Series dei 2019 Volvo Europeans : Il programma di regata è andato avanti con altre tre regate per tutte e tre le classi e ha visto qualche nome diverso nella parte alta della classifica Con il quarto giorno di regate è iniziata la fase delle Fleet Racing Series dei 2019 Volvo Europeans delle classi olimpiche Nacra 17, 49er e 49erFX in scena a Weymouth, in Inghilterra. Il programma di regata è andato avanti con altre tre regate per tutte e tre le classi e ha visto qualche ...

Vela - Volvo Europeans 2019 : terzo giorno di regate - italiani alla seconda fase : terzo giorno di regate ai 2019 Volvo Europeans di Weymouth (UK) delle classi Nacra 17, 49er e 49erFX Condizioni meteo con vento più leggero, intorno ai 10/12 nodi, per la terza giornata di regate dei 2019 Volvo Europeans delle classi olimpiche Nacra 17, 49er e 49erFX a Weymouth in Inghilterra. Il programma di regata è andato avanti regolarmente e tutte le classi hanno corso tre prove ciascuna, permettendo così di completare le Qualifying ...

Vela – Volvo Europeans : ottima partenza dell’Italia a Weimouth : L’Italia parte bene nella prima giornata dei 2019 Volvo Europeans di Weimouth (UK) delle classi 49er, 49erfx e Nacra 17. Tita/Banti al comando nei Nacra 17 seguiti da Bissaro/Frascari Conclusa la giornata inaugurale dei 2019 Volvo Europeans delle classi olimpiche 49er, 49erFX e Nacra 17 in scena a Weymouth, in Inghilterra, sullo stesso campo di regata dei Giochi di Londra 2012. Grazie al meteo favorevole le classi hanno portato a termine ...