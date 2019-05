Vaticano e Famiglia Cristiana su Salvini | “Invocare Dio per sé è molto pericoloso”

ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 maggio 2019) “Io credo che la politica partitica divida, Dio invece è di tutti. Invocare Dio per se stessi è sempre. È netta la presa di posizione del cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, a una settimana dal voto delle Europee. Il numero due della Santa Sede non ci sta a restare in silenzio il giorno dopo le parole del vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo, che chiudendo a Milano il raduno dei sovranisti europei ha attaccato Papa Francesco. Ma il leader della Lega è andato oltre brandendo, sul palco di piazza Duomo, un rosario e chiudendo il suo intervento con un affidamento alla Madonna “che sono sicuro”, ha aggiunto, “ci porterà alla vittoria”. Parole che hanno indignato il settimanale dei Paolini,, che in un editoriale a firma di Francesco Anfossi non esitano a definire quello diun “sovranismo feticista”. ...

