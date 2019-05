Un posto al sole | anticipazioni | Beatrice potrebbe nascondere un segreto | torna Leonardo

Blastingnews

(Di domenica 19 maggio 2019) Nelle prossime settimane sono previste numerose novità nella soap Unal. Le trame offriranno spunti interessantissimi, ma ci saranno diverse sorprese e dei graditi rientri che non potranno che far piacere ai fan. Presto si aggiungerà una new entry famosissima per aver recitato in un'altra serie di successo, inoltre tornerà qualcuno molto amato, che non si vedeva da un po' e verranno svelati dettagli su due personaggi di cui non si conosce abbastanza, in primisnasconde unDopo aver terminato la sua storia con Diego (Francesco Vitiello) in un modo tutt'altro che sereno, si erano perse le tracce diLucenti (Marina Crialesi). Non è mai stato chiarito se effettivamente Bea abbia tradito o meno Diego, anche se lei ha sempre negato, ciò nonostante la ragazza aveva di sicuro mentito e questo ha fatto si che terminasse un rapporto che non è mai ...

platanix1 : RT @kuklademetra: Bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel che si è già visto, vedere in primavera quel che si è visto… - Greenstartit : Quando ti trovi fuoricasa e cerchi un posto dove mangiare a pranzo e nel parcheggio trovi una colonnina di ricaric… - BianchiRob95 : RT @EQuarta93: Aaah cazzaro! Falcone morto per mano di quel potere al quale tu ti sei consegnato per un posto al sole. Non osare INFANGARE… -