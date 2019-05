huffingtonpost

(Di domenica 19 maggio 2019) Victor Hugo va forte, quest’anno, qui a Cannes.“Les Misérables”, sulle banlieue- che ritroveremo di certo nel Palmarès finale- ricompare nel titolo scelto da Claudeper ricongiungere53glidi “Un, une”, Palma d’oro nel 1966 e Oscar per il miglior film straniero. “Les plus belles années d’une vie” è l’amore ritrovato tra Jean-Louis Trintignant e Anouk Aimée, rispettivamente a 88 e 87.La frase intera di Hugo suona così : “I più beglidi una vita sono quelli che non abbiamo ancora vissuto”. Operazione furba, che ha fruttato a- anche se fuori concorso- una montée des marches stratosferica nel segno della nostalgia, ma che risulta struggente ed emoziona, di nuovo, per l’intensità di due ...

MariaStellabra : RT @HuffPostItalia: Un homme, une femme 53 anni dopo: Lelouch torna a filmare gli amanti che hanno cambiato il cinema - Noe_Urdangaray : RT @HuffPostItalia: Un homme, une femme 53 anni dopo: Lelouch torna a filmare gli amanti che hanno cambiato il cinema - HuffPostItalia : Un homme, une femme 53 anni dopo: Lelouch torna a filmare gli amanti che hanno cambiato il cinema -