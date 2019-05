Un folle Renato Zero ad Amici di Maria De Filippi in Madame presenta il nuovo singolo Mai

optimaitalia

(Di domenica 19 maggio 2019)addiDedà un'anticipazione di quello che sarà il tour al via dal 1° novembre al Palazzo dello Sport di Roma e che ha organizzato per il supporto diIlalbum atteso per il mese di ottobre e nel quale sarà compreso anche ilMai più da soli. Il primo antipasto difollia è fornito da, cheinterpreta con i concorrenti in gara e con il quale lancia un importante messaggio contro l'omofobia attraverso un'esibizione tutta arcobaleno e nella qualesi è mostrato come la star indiscussa tal qual è.L'esibizione è stata quindi qualcosa di, come ci si aspettava, e questo potrebbe essere un piccolo assaggio di quello che potrebbe essere il tour anticipato dal rilascio delMai più da soli. Com'è noto, l'album sarà prodotto da Trevor Horn, mentre sul palco di18 è tornato Phil ...

