Un film sugli abusi nella chiesa polacca agita molto il partito al governo

ilfoglio

(Di domenica 19 maggio 2019) Non sarà un documentario a far cadere il PiS, ilnazionalista e conservatore che dal 2015 governa la Polonia. Non saranno quelle due ore di testimonianze, inchieste e telecamere nascoste a lasciare che alle elezioni europee di fine maggio e poi alle parlamentari in autunno siano i moderati a

cinemaecritica : Cine Box Office Spagna: Detective Pikachu, Sprint Vincente sugli Avengers - pastelcoeur : Il film si basa essenzialmente sul processo e sul rapporto con la moglie, infatti ci sono pochi dettagli sugli omic… - cyberanimax : -