Umbria | la governatrice indagata vota per salvarsi | La giunta respinge le dimissioni di

“In Umbria? Operato della giunta positivo”. Così il Pd lascia ancora tempo alla governatrice sotto inchiesta : Non solo il caso Catiuscia Marini non è ancora chiuso, ma il Partito democratico neppure riesce a mettersi d’accordo sulle dimissioni della presidente dimissionaria della Regione Umbria. E, di fatto, le lascia ancora tempo. Coinvolta nell’inchiesta che ha travolto la sanità regionale e nonostante uno dei suoi assessori sia finito agli arresti domiciliari, i democratici stanno valutando l’ipotesi di salvarla ancora. Il regista è ...

Sanità Umbria - il Pd salva la governatrice indagata : lei si è già dimessa - ma il partito rinvia il voto. “Approfondire” : Il partito democratico umbro ha deciso di ritardare le dimissioni della governatrice indagata nell’ambito dell’inchiesta sui presunti concorsi “pilotati” all’ospedale di Perugia. Nonostante la stessa presidente Catiuscia Marini oggi si sia presentata da dimissionaria in Aula e abbia letto una lettera in cui, pur attaccando i colleghi del Pd, ribadiva il passo indietro, il gruppo ha poi messo in atto una strategia ...

Umbria - Lega fiuta vento. Salvini : abbiamo prossima governatrice : La prossima governatrice dell'Umbria, dopo le dimissioni di Catiuscia Marini (Pd) coinvolta in un'inchiesta sulla sanità, Matteo Salvini l'ha già trovata e ne proclama il nome ad alta voce dal palco di piazza Italia, a Perugia. "Su questo palco abbiamo la futura presidente della Regione, Donatella vieni qua...": lei è Donatella Tesei, sindaco di Montefalco, senatrice del Carroccio e presidente della commissione Difesa. E' Giorgia Meloni a ...

Catiuscia Marini - ex-governatrice dell'Umbria : «Il Pd è malato di giustizialismo» : Dopo il terremoto che si è abbattuto sulla sanità umbra, almeno 11 concorsi pilotati e un sistema di raccomandazioni che riguarda medici, infermieri e personale ausiliario, si è dimessa l'ex-...

Umbria. La governatrice Marini si dimette. Zingaretti : ora cambio tutto : Felici? No, delusi da questa vecchia politica». Non c'è dubbio, tuttavia, che dal Partito democratico fossero arrivati in giornata due segnali piuttosto chiari. L'editoriale dell'edizione di ieri di ...

Sanità Umbria - la governatrice Catiuscia Marini si è dimessa : 'Lascio per essere libera di dimostrare la mia correttezza' : La conclusione della lettera è tutta istituzionale: 'So così di fare la cosa più giusta e più coerente con i miei valori, quelli della mia famiglia e con quelli della comunità politica a me più ...

[L'inchiesta] Sanità Umbria : cade la testa della governatrice Marini ma ora il Pd rischia di perdere la regione : Alla fine si è dimessa . Per tutto il giorno Catiuscia Marini è rimasta asserragliata dentro il Palazzo della regione in un via vai di consiglieri e avvocati. Anche il commissario dem Walter Verini ...

Catiuscia Marini - nuovo incubo di Zingaretti. Scandalo Umbria - la governatrice intercettata : crolla il Pd? : Si chiama Catiuscia Marini il nuovo terrore per Pd e Nicola Zingaretti. Il segretario teme che lo Scandalo Umbria, la Concorsopoli nella sanità che ha portato all'arresto di segretario e assessore dem, da locale si trasformi in una slavina nazionale. Il sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana i

Umbria - nei concorsi truccati la 'protetta' della governatrice : Con le prime ammissioni di chi ha ricevuto la spintarella e il non stupore di chi ha perso, l'inchiesta della procura di su sanità e favori batte colpi importanti. E mette mattoni che danno sostanza ...

Esclusa l'unica candidata 'brava e laureata' pur di assumere la raccomandata della Governatrice dell'Umbria - di C. Paudice - : Franconi e Duca si confrontano, con la prima che esprime rammarico perché una candidata dei sei, priva di spinta politica, è "brava", ed è laureata in lettere: Anche per l'orale i candidati ...