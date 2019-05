Ultime Notizie Roma del 19-05-2019 ore 10 | 10

Ultime Notizie Roma del 19-05-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona domenica Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale studio è il 19 maggio l’alto commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite punta l’indice contro le politiche migratorie del Viminale in particolare il decreto sicurezza habis diritti umani la sintesi di una lettera piume in cui si giunge a chiedere al governo di assumere misure interim per fermare le violazioni e la Sea ...

Calciomercato Roma - Ultime Notizie : Manolas all’Arsenal per 36 milioni : Calciomercato Roma, ultime notizie: Manolas all’Arsenal per 36 milioni L’addio di De Rossi, anche per le modalità “tragiche” con cui sembra destinato a consumarsi (non si escludono le dimissioni di Totti), sta lacerando la tifoseria giallorossa. D’altra parte, nello stesso stile che ha contraddistinto le ultime pagine di mercato giallorosse, sembra proprio che il campione del mondo non sia l’unico calciatore di livello a lasciare la ...

Ultime Notizie Roma del 18-05-2019 ore 13 : 10 : Roma Daily News radiogiornale dalla redazione da Roberta Frascarelli per le Ultime dall’Italia e dal mondo partiamo con una Cagliari lo soffocata io confessione choc della madre della piccola speranza la bimba Rom morta a 20 mesi di cui si sono perse le tracce il 23 settembre scorso a Cagliari un incendio aveva bruciato la roulotte della famiglia ma tra le lamiere non erano state trovate tracce del corpicino dopo mesi di versioni ...

Ultime Notizie Roma del 18-05-2019 ore 12 : 10 : Roma Daily News radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli è ancora ad una quindicina di mele al largo di Lampedusa la Swatch la nave del leone II tedesca con a bordo e 47 migranti rimasti dopo che l’Italia ha consentito lo sbarco di 18 per i bimbi con le loro famiglie Una donna ustionata la nave mantenuto per tutta la notte una retta parallela L’isola senza però mai per fare il limite delle acque ...

