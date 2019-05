U&D | la dama Pamela Barretta sbotta sui social | ' Avrei molto da dire'

U&D - indiscrezione di una ex dama : un uomo del trono over potrebbe essere gay : Il trono over di Uomini e Donne è molto seguito ed amato dal pubblico italiano. Il programma di Maria De Filippi ha formato diverse coppie nel corso degli anni, alcune della quali si sono sposate ed hanno addirittura avuto dei figli. Ci sono però altri protagonisti che sono stati cacciati perchè fingevano di stare nel programma per trovare l'amore, ma in realtà il loro intento era solo quello di avere della visibilità. Negli ultimi giorni ...

U&D : Giulia De Lellis e Andrea Damante pizzicati in macchina mentre discutono : Giulia De Lellis e Andrea Damante sembra che stiano provando a ricucire il loro rapporto. Nonostante i due siano stati beccati più volte insieme, al momento non è stata ufficializzato nessun ritorno di fiamma. E pure gli indizi che portano ad una rappacificazione dei due volti noti di Uomini e Donne, sono davvero tanti. La bella influencer romana da quando si vocifera il riavvicinamento con il deejay veronese ha iniziato a seguire Marco ...

Giulia De Lellis dedica una canzone ad Andrea Damante prima di U&D? : Uomini e Donne: Giulia De Lellis dedica una canzone ad Andrea Damante? Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tra i protagonisti più amati, delle edizioni passate, di Uomini e Donne. Nonostante la loro relazione sia terminata ufficialmente qualche tempo fa, i due pare siano tornati insieme. Sul profilo Instagram dell’esperta di tendenze sembra essere anche arrivata una dedica al bel dj veronese. Giulia De Lellis ha pubblicato una canzone ...

U&D : Andrea Damante in studio - il pubblico nota un possibile ritocchino : Durante la puntata di ieri del Trono classico di Uomini e Donne, l'ex tronista Andrea Damante è tornato in studio e il pubblico ha notato qualcosa di diverso nel fidanzato dell'influencer Giulia De Lellis. In pratica, scendendo nei particolari si nota qualcosa di diverso sul viso dell'ex tronista del programma di Maria De Filippi. A detta dei telespettatori presenti in studio, il dj veronese avrebbe fatto qualche ritocchino. C'è chi ha affermato ...

Gossip U&D : Andrea Damante torna in studio ma i fan lo trovano cambiato - ipotesi 'ritocco' : Oggi è andata in onda una puntata di Uomini e Donne che ha avuto come ospite Andrea Damante; oltre ad apprezzare la bellezza dell'ex tronista, alcuni spettatori hanno notato qualcosa di diverso soprattutto nel suo viso. Sui social network, c'è stato chi si è chiesto se il dj fosse ricorso alla chirurgia estetica: tra questi, c'è chi ha addirittura scherzato sulle eventuali punturine che il ragazzo si sarebbe fatto per apparire più bello. Nessun ...

Gossip U&D : Giulia De Lellis e Andrea Damante in silenzio dopo la foto dell'abbraccio : Il fine settimana appena trascorso è stato all'insegna dei look stravaganti e dei Gossip che sono arrivati direttamente dall'America: a Palm Springs, infatti, è andato in scena il festival del Coachella, al quale hanno partecipato molti vip di casa nostra. E proprio nella vasta location desertica dove si tiene ogni anno quest'evento musicale è stata scattata una foto che sta facendo tanto discutere: quella in cui Giulia De Lellis e Andrea ...

Spoiler U&D Trono Over - Fabrizio posta una foto con Gemma e la dama si infuria : Secondo le anticipazioni del Trono Over di Uomini e Donne pubblicate da Witty TV (sito ufficiale del programma) che andranno in onda la prossima settimana, ci sarà un'accesa discussione tra Fabrizio Cilli, nuovo corteggiatore di Gemma Galgani, e il resto dello studio. Il cavaliere è stato accusato di aver postato delle foto su un gruppo Facebook dedicato a Uomini e Donne che lo ritraggono in compagnia della dama torinese. Un gesto che ha ...

U&D - Andrea Damante avrebbe confermato il ritorno di fiamma con la De Lellis : Andrea Damante e Giulia De Lellis si starebbero frequentando di nuovo. La notizia del ritorno di fiamma sarebbe stata confermata direttamente dall’ex tronista. Giulia e Andrea si erano conosciuti negli studi di Uomini e Donne. Al termine del percorso sul trono, Damante aveva deciso di proseguire la conoscenza con la sua Giulietta. Da quel momento in poi i due giovani, tra alti e bassi, sono stati insieme per due anni. Solamente la scorsa estate ...

U&D - Giulia De Lellis e Andrea Damante forse ancora in coppia - lui dichiara : 'Andiamo piano' : Andrea Damante e Giulia De Lellis tornano a far discutere il pubblico di Uomini e Donne sul web. L'ex coppia, che abbiamo visto nascere nello studio più famoso di Canale 5, sembrerebbe stare nuovamente insieme. Ricordiamo che proprio la De Lellis aveva lasciato intendere di essere stata tradita da Andrea e che, per tale ragione, i due erano giunti al capolinea della loro storia d'amore. A quanto pare, però, forse ogni rancore tra loro sarebbe ...

Anticipazioni U&D : Lorenzo Riccardi parla della storia con Claudia - Damante non di Giulia : Raffaella Mennoia ha fatto un bel "pesce d'aprile" ai fan di Uomini e Donne: la smentita della redattrice sulla presenza di Andrea Damante nella puntata che è stata registrata oggi a Cinecittà, si è rivelata falsa per metà. Le Anticipazioni che ha riportato il blog "News U&D", infatti, fanno sapere che il dj era in studio per supportare l'amico Andrea Zelletta, ma nessuno ha fatto riferimento al presunto ritorno di fiamma con Giulia De ...

Andrea Damante 'ritorna' a U&D - ma Raffaella fa subito chiarezza : 'Fatevi la vostra vita' : Cosa ci faceva Andrea Damante negli studi di Uomini e Donne questo pomeriggio? È questa la domanda che si sono fatti i tantissimi fan della trasmissione sentimentale di Maria De Filippi dopo aver visto uno scatto che l'autrice Raffaella Mennoia ha postato sulla sua pagina ufficiale Instagram, dove la vedevamo felice e sorridente al fianco dell'ex tronista veronese rimasto nel cuore di milioni di spettatori che ancora oggi ricordano con ...

Anticipazioni U&D - Andrea Damante non sarà ospite in studio : la rettifica della redattrice : Mentre tutti i fan dei "Damellis" fantasticavano su quello che avrebbe potuto raccontare Andrea Damante durante la registrazione di Uomini e Donne di oggi, Raffaella Mennoia ha fatto un'importante precisazione a riguardo. La redattrice del programma Mediaset, infatti, ha pubblicato alcune Stories nelle quali smentiva il ritorno in studio del dj: la foto che la stessa e altri autori hanno fatto con il veronese, infatti, è solo il ricordo di un ...

Spoiler U&D : la dama Bennardo sarebbe incinta di Sossio Aruta : Sossio Aruta e Ursula Bennardo diventeranno presto genitori. A darne l'annuncio negli studi di Uomini e Donne, secondo le anticipazioni diffuse da Il Vicolo delle News, sono stati i diretti interessati. La coppia si è conosciuta durante il Trono Over e hanno intrapreso una relazione. In seguito, Ursula e Sossio hanno partecipato anche alla prima edizione di Temptation Island Vip. I due, dopo aver messo alla prova il loro amore, hanno vissuto un ...