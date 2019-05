TelevideoRai101 : Uccide padre durante lite.Figlia dai CC - Alex712000 : @LookInThyHeart_ @gattoneroe Non aver avuto un padre l' ha posta nelle condizioni di dover crescere in fretta più d… - paolovarsi1 : Non lo sveglia per il Ramadan: padre uccide la figlia -

Un uomo di 42 anni di Monterotondo è morto in ospedale per una ferita alla testa.Secondo gli investigatori è stato colpitounain famiglia dalladi 19 anni, all'interno della loro abitazione a pochi chilometri dalla capitale. Lasi trova nella caserma dei carabinieri di Monterotondo. La sua posizione è al vaglio del magistrato della Procura della Repubblica di Tivoli. L'uomo sembra fosse noto per essere violento, anche in famiglia.(Di domenica 19 maggio 2019)