TRONO DI SPADE 8 E ' populismo televisivo' | ma il potere non può essere felicità

Il TRONO di Spade : iniziate le riprese del prequel - : Niccolò Sandroni Il prequel de Il Trono di Spade, Bloodmoon, ha iniziato le riprese a Belfast. Ma non è il solo spin-off in preparazione sul mondo creato da George R.R. Martin Mentre Il Trono di Spade giunge alla sua epica conclusione dopo 8 stagioni, tra critiche e colpi di scena, arrivano anche le prime notizie sul suo prequel: Bloodmoon. Si tratta ovviamente di una serie tv che sarà basata sui racconti scritti da George R.R. ...

Questa simpatica mod di Skyrim vi permette di inserire la tazza di Starbucks presente in un episodio de "Il TRONO di Spade" : In queste settimane sta andando in onda l'ultima stagione de Il Trono di Spade e sicuramente, anche chi non segue assiduamente la serie, sarà venuto a conoscenza della piccola svista (o trovata commerciale) avvenuta durante un episodio.Sembra infatti che in un'inquadratura si sia vista appoggiata sul tavolo la tipica tazza di Starbucks, che ovviamente in una serie fantasy ha ben poco a che spartire.Ora però, come riportano i colleghi di ...

Il TRONO di Spade 8 - sesto episodio : i pronostici alla vigilia del finale : Più ancora dei precedenti, il quinto episodio ha portato la narrazione de Il Trono di Spade 8 a un simile rovesciamento delle prospettive da confondere i fan e rivoluzionare in parte le aspettative. Ormai il tempo delle elucubrazioni è finito, perché con il sesto e ultimo episodio di GOT8 (in onda su HBO domenica 19 maggio e su Sky Atlantic lunedì 20) il pubblico scoprirà chi siederà sul Trono di Spade. alla vigilia ...

Game of Thrones - la replica ufficiale del TRONO di Spade va all’asta : A quanto pare per aggiudicarsi il Trono di Spade non sarebbe necessaria un’altra guerra. A partire dal 27 giugno, infatti, Profiles In History metterà all’asta l’oggetto del desiderio per cui Targaryen, Lannister, Baratheon & co si sono sfidati a colpi di spada, catapulta e attacchi infuocati per otto lunghe stagioni di Game of Thrones: già, proprio il Trono forgiato da Aegon il Conquistatore in persona, o meglio, la sua ...

Il TRONO di Spade - il prequel nel 2020 : Westeros e i Figli della Foresta 5 mila anni prima : Domenica 19 maggio negli Stati Uniti andrà in onda l'ultimo episodio de Il Trono di Spade che si chiuderà dopo otto stagioni e 73 episodi. In Italia sarà possibile vedere il finale in contemporanea su Sky Atlantic alle 3 di lunedì 20. I fan della serie, nata dal genio di George R. R. Martin, non resteranno per molto tempo orfani delle storie ambientate nell'universo creato dallo scrittore di 'Le cronache del ghiaccio e del fuoco'. Nel 2020 ...

Il TRONO di Spade 8 - i registi non sono meno cult della serie : Niente spoiler. Ma se avete visto il 5° episodio de Il Trono di Spade 8, di sicuro non vi sarà sfuggita la differenza di stile rispetto agli episodi precedenti. Incentrato sugli orrori della guerra e intitolato The bells (le campane), si distingue per ritmo e narrazione dal resto della serie. Così come il terzo episodio della stagione, The Long Night (La lunga notte), e l’epica Battle of Bastards (La battaglia dei bastardi) della sesta ...

Perché la petizione dei fan de Il TRONO di spade sembra una cosa da ridere - ma è invece un insopportabile segno di presunzione : Quando si sbaglia un rigore, quando non si azzecca una strategia, quando si traduce male il titolo di un film, quando il traffico viene deviato in una direzione anziché in un'altra, noi italiani ci scopriamo sempre calciatori, allenatori, traduttori, urbanisti. Siamo indubitabilmente migliori di chi un certo lavoro lo fa di mestiere. Ma stavolta qualcuno ci ha superato, e parliamo dei circa 500.000 sceneggiatori professionisti che hanno firmato ...

«Il TRONO di Spade» - primo ciak del prequel dal titolo provvisorio «Bloodmoon» : Il Trono di Spade 8 sta per finire: con il sesto episodio della controversa ottava e ultima stagione, in onda su HBO domenica 19 maggio, si chiuderà la serie fantasy che ha trasposto in tv i romanzi di George R.R. Martin per poi spiccare il volo a sé, ispirandovisi. Ma non si disperino (troppo) i fan di GoT, perché nel frattempo sono partite le riprese del suo primo spin-off. A riportare la notizia è stato il Sun, che oltre a ...

Il TRONO di Spade - spunta una petizione per rifare l'ultima stagione - : Alessandro Zoppo Oltre 300mila spettatori hanno lanciato un appello sul web contro gli sceneggiatori David Benioff e D.B. Weiss: “Meritiamo un finale sensato” Il finale de Il Trono di Spade, previsto con la puntata conclusiva il 19 maggio su HBO (e in contemporanea in Italia su Sky Atlantic), sta scatenando un putiferio tra i fan della serie tv. La quinta puntata, The Bells, ha lasciato insoddisfatti molti spettatori, che ora si sono ...

Una petizione dei fan chiede di rifare tutta l'ultima stagione del TRONO di Spade : Ciak, si rigiri. L’ottava e ultima stagione del “Il Trono di Spade” ha diviso il pubblico a tal punto che un nutrito gruppo di fan ha lanciato una petizione per chiedere ad HBO di girarla daccapo. Lo riporta il Daily Mail.L’iniziativa è stata lanciata su Change.org dopo la messa in onda dell’episodio “The Bells”, al centro di molte critiche da parte degli appassionati. I firmatari della ...

Prime foto del finale de Il TRONO di Spade - Daenerys dittatrice assoluta e futura regina? : Il finale de Il Trono di Spade è alle porte. Archiviato il controverso quinto episodio, l'ultima stagione giunge al termine domenica 19 maggio. È tempo di dire addio a Westeros e ai suoi protagonisti, che per quasi dieci anni ci hanno fatto compagnia tra battaglie, morti violente, amori passionali e soprattutto tradimenti. Per l'occasione, la HBO ha rilasciato le Prime due immagini dal finale di serie che non anticipano assolutamente nulla di ...

Il TRONO di Spade 8 non piace ai fan - ma HBO si consola con gli ascolti : il quinto episodio batte ogni record : Il quinto episodio de Il Trono di Spade 8 continua a far discutere i fan, che proprio non riescono a digerirlo. Intitolato "The Bells", la puntata ha segnato l'uscita di scena dei fratelli/amanti Lannister, Jaime e Cersei, mentre ha mostrato un nuovo lato di Daenerys, più vendicativa, che ha raso al suolo Approdo del Re. Alcuni utenti in rete hanno criticato lo sviluppo sbrigativo di diverse storyline, chiuse troppo in fretta senza una ...

Il TRONO di spade 8x06 : Tyrion viene giustiziato : Domenica alle 3 di notte in Italia in contemporanea con gli Stati Uniti andrà in onda la sesta ed ultima puntata della stagione conclusiva del Trono di spade, la serie tv fantasy più famosa di tutti i tempi ispirata ai romanzi "Le cronache del ghiaccio e del fuoco" dello scrittore americano George Martin. Manca meno di una settimana alla messa in onda del tanto atteso episodio e sul web girano tanti leak sul finale di stagione. Secondo i leak ...