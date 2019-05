Tennistavolo | Europei a squadre 2019 | le azzurre centrano la qualificazione | eliminati

oasport

(Di domenica 19 maggio 2019) L’Italia delgioisce a metà: la Nazionale femminile centra laagli, mentre non ce la fa la Nazionale maschile. Questo l’esito della seconda fase delle eliminatorie: occorreva arrivare tra le prime due negli ultimi concentramenti e lece l’hanno fatta, al contrario degli uomini. In Serbia alleè bastato vincere all’esordio per 3-0 contro l’Estonia per fare un passo decisivo verso la. La sconfitta per 0-3 patita contro la Serbia è risultata ininfluente dato che poi le serbe hanno battuto sempre per 3-0 le estoni, degalando il secondo posto alle. Qualificazioni femminili Gruppo 3 Italia-Estonia 3-0 Italia-Serbia 0-3 Serbia-Estonia 3-0 Classifica Serbia 2 vittorie Italia 1 vittoria Estonia 0 vittorie In Estonia non va altrettanto bene agli azzurri, che vincono all’esordio ...

