Sui campi da tennis c' è un giovane ribelle che piace agli adolescenti ed è protetto da

(Di domenica 19 maggio 2019) Salvate il soldato Kyrgios. Sì, quello che serve da sotto la prima battuta del match, quello che è rimasto bambino e gioca iljo-jo, sbracciate violente oltre i 200 all'ora e carezze melliflue che rilanciano le smorzate delche fu, e le condisce spesso coi tweener (colpi da sotto le gambe) e le volée no-look. Quello che domina l'applausometro dei “gggiovani”, “perché è pazzo, non sai mai che cosa aspettarti, prende in giro tutti, fa spettacolo”, come lo adorano a Roma come ovunque. Anche quando, sul più bello, quando sembra avere in mano quel noioso “muro” di Ruud, nel secondo turno degli Internazionali d'Italia, ed invece ha già le pile della concentrazione bruciate. E quindi implode, esplode, butta la sedia in campo, raccoglie borsa e racchette e lascia il campo, auto-espulso. “Punitelo, squalificatelo, toglietelo di mezzo”, tuonano i puristi, quelli che se se lo ...

