Smettila di far felici gli altri | rischi di dimenticare te stessa e la tua serenità

dilei

(Di domenica 19 maggio 2019) Dedicarsi agliè importante, soprattutto per alcune persone che, nel farlo, si sentono profondamente appagate, anche senza ricevere nulla in cambio. La generosità è così, sa dare senza chiedere, ma c’è un limite a tutto. Quando dare diventa un peso, e si smette di esserepur di accontentare gli, bisogna chiedersi se valga davvero la pena continuare. Perché ilo,menti, è di cadere in uno stato di apatia e tristezza, di stanchezza esistenziale, che non fa bene a nessuno. Darsi agliè bello, ma non deve costringerci a rinunciare allatà. Abbiamo tutti bisogno di tempo per noi stessi, di coltivare i nostri interessi, riprendere fiato, coccolarci, perché se non stiamo bene, la nostra essenza si impoverisce, e la fragilità si impossessa di noi. Credere che gli, prima o poi, ci apprezzeranno per quello che siamo, continuando a dare pur di ...

1897Lilly : RT @Rosso_Geranio: Maria cara, sarà anche solo un numero ma far passare cornacchie contro talenti veri fa schifo, e te ne rendi conto anche… - MariaCh29284275 : RT @Rosso_Geranio: Maria cara, sarà anche solo un numero ma far passare cornacchie contro talenti veri fa schifo, e te ne rendi conto anche… - Rosso_Geranio : Maria cara, sarà anche solo un numero ma far passare cornacchie contro talenti veri fa schifo, e te ne rendi conto… -