Serie A | corsa salvezza clamorosa | Parma salvo | Fiorentina ko | l’Empoli compie l’impresa

(Di domenica 19 maggio 2019)A,sempre più intricata in questo finale di stagione:, colpaccio dell’Empoli col ToroA,ancora intricatissima a 90 minuti dalla fine della stagione. In questo pomeriggio sono andate in scena due gare, entrambe fondamentali per i piani bassi della graduatoria. L’Empoli ha compiuto l’impresa di battere il Torino 4-1, andando così a superare il Genoa in classifica ed a giocarsi tutto nell’ultima giornata: empolesi a quota 38, 37 per il Grifone. Caputo, Di Lorenzo, Brighi ed Acquah hanno distrutto i granata, gol torinese di Iago Falquè. Il passo falso granata complica notevolmente la rinall’Europa, con il sesto posto che potrebbe allontanarsi in caso di vittoria del Milan col Frosinone questa sera. Foto LaPresse – Tano Pecoraro Nell’altra gara odierna ilha vinto contro la ...

