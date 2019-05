Sea Watch "fuorilegge" - sequestrata la nave della Ong : "Non decidono loro chi entra in Italia" : Sulla Sea Watch è salito a bordo, su disposizione dell’autorità giudiziaria, il personale della Guardia di Finanza e della Capitaneria per procedere al sequestro della nave. "La magistratura faccia come crede, ma il Viminale continua e continuerà a negare lo sbarco da quella nave fuorilegge". Il min

Sea Watch sequestrata dalla GdF : i 47 migranti a bordo potranno scendere : La nave a mezzo miglio a sud del porto di Lampedusa. I militari procederanno alla denuncia dell'equipaggio all'autorità giudiziaria. Le autorità italiane avevano consentito il trasbordo e lo sbarco di 18 persone, i bimbi con le loro famiglie e una donna ustionata

Sea Watch - nave sequestrata da Guardia di Finanza. Viminale : “È fuorilegge - no a sbarco” : La nave Sea Watch 3 è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza. Dal Viminale nessuna apertura: "La magistratura faccia come crede, ma continueremo a negare lo sbarco. La difesa dei confini deve essere una decisione della politica, espressione della volontà popolare, o di magistrati e ong straniere?"Continua a leggere

Sea Watch - scontro tra magistratura e Viminale : Sequestrata la nave Ong. Il ministero dell'Interno: ma i migranti non scendono. Il pm però ordina lo sbarco

La Sea Watch sequestrata dalla Gdf. Il Viminale : "Nessuno sbarchi" : Chiara Sarra Fiamme gialle a bordo dell'imbarcazione della Ong ancorata alla fonda a Lampedusa. Ma il Viminale nega lo sbarco La Sea Watch 3, la nave dell'omonima ong tedesca che da giorni staziona davanti a Lampedusa, sarà sequestrata dalla Guardia di Finanza e dalla Capitaneria di porto su disposizione dell'autorità giudiziaria. Fonti del Viminale, però, assicurano che il ministero dell'Interno "continua e continuerà a negare lo ...

Sea Watch - gli evangelici aprono le porte : “Strutture a disposizione in Italia e in Ue” Di Maio : “Ue prenda in carico i migranti” : La Federazione delle chiese evangeliche in Italia apre le porte alla Sea Watch 3, la nave dell’omonima ong da giorni in mare con 47 migranti a bordo in attesa di un porto sicuro di sbarco. “Mettiamo a disposizione le nostre strutture di accoglienza in Italia e le relazioni con le chiese sorelle d’Europa per approntare un piano di ricollocazione in Europa di una quota dei migranti soccorsi dalla Sea Watch”, ha spiegato il ...

Sea Watch - le chiese protestanti mandano in tilt il Governo : “Adesso è Cesare a impugnare e brandire quello che è di Dio”. Ancora non si è affievolito l’eco del monito di padre Spadaro, gesuita vicinissimo a papa Francesco, sul rosario tra le mani di Matteo Salvini sul palco sovranista di Milano, che ecco un altro cortocircuito scuote la cristianità e il roboante ministro dell’Interno.“Mettiamo a disposizione le nostre strutture e quelle delle ...

Sea Watch - le chiese evangeliche : "Accogliamo noi i migranti. È un dovere civile di ogni democrazia" : Roberto Chifari L'appello lanciato dalle chiese evangeliche che si dicono pronte ad accogliere i migranti all'interno della Sea Watch 3 Adesso le chiese evangeliche sono pronte ad accogliere i passeggeri della Sea Watch. E così dopo l'annuncio del parroco di Lampedusa, le chiese protestanti tendono la mano ai migranti. "Mettiamo a disposizione le nostre strutture di accoglienza in Italia e le relazioni con le chiese sorelle d'Europa ...

Giorgia Meloni - una soluzione brutale : "Sea Watch nave pirata da affondare" : La Sea Watch? Giorgia Meloni ha una risposta semplice: "Se la Germania non la riconosce, allora la Sea Watch è una nave pirata. In tal caso, si fa sbarcare l'equipaggio e la nave si affonda". Fine della storia. Da Napoli, per la manifestazione di chiusura della campagna elettorale, la leader di Frat