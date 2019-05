Sea Watch | il pm ordina sbarco- Salvini | Chi lo ha permesso?

Sea Watch - Salvini accusa i 5S per lo sbarco dei migranti. Toninelli : “Me lo dica in faccia” : Scambio di accuse nel governo dopo lo sbarco dei 47 migranti a Lampedusa. Salvini: "Qualcuno l'ordine lo avrà dato. Questo qualcuno ne dovrà rispondere". Il ministro Toninelli: "Porti chiusi a Sea Watch come a tutte le navi che non rispettano le convenzioni internazionali. Salvini, se ha qualcosa da dirmi, me la dica in faccia".Continua a leggere