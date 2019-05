Sea Watch | il pm ordina sbarco Salvini | Chi lo ha permesso?

Migranti - comandante della Sea Watch indagato per favoreggiamento : Migranti, comandante della Sea Watch indagato per favoreggiamento Arturo Centore è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Agrigento. La nave da Lampedusa si sposta a Licata. L'imbarcazione, da cui sono sbarcati 47 Migranti, è stata sequestrata ieri sera Parole chiave: ...

Migranti - indagato comandante Sea Watch : 7.37 La procura della Repubblica di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati il comandante della nave Sea Watch 3, Arturo Centore. E' accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Centore è il primo indagato nell'inchiesta che inizialmente era stata aperta contro ignoti. La Sea Watch, sequestrata ieri sera subito dopo lo sbarco dei 47 Migranti, lascerà oggi stesso il porto di Lampedusa per spostarsi in quello di Licata.

Sea Watch - il pm fa sbarcare i migranti. Salvini : denuncio chi ha aperto i porti : La procura di Agrigento ordina il sequestro della Sea Watch 3 e in tarda serata fa sbarcare a Lampedusa i 47 migranti, suscitando l’ira di Salvini che se la prende con pm e anche esponenti del governo. Dal ministero dell’Interno tuonano: «La difesa dei confini deve essere una decisione della politica, espressione della volontà popolare, o di magist...

Migranti : indagato per favoreggiamento il comandante della Sea Watch : La procura della Repubblica di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati, con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il comandante della nave 'Sea Watch 3', Arturo Centore. Il provvedimento è stato notificato dalla Guardia di finanza, contestualmente alla notifica del sequestro probatorio. Centore, che ha nominato come difensori gli avvocati Leonardo Marino e Alessandro Gamberini, è il primo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Maggio : Il capo della Lega ripeteva a Giletti su La7 che nessuno sarebbe sceso a terra - il conduttore gli ha letto l’Ansa che diceva che il procuratore di Agrigento aveva ordinato il sequestro della nave Sea Watch 3 e lo sbarco dei migranti : Lampedusa Il pm fa sbarcare i migranti Il capo leghista smentito in tv Il procuratore Patronaggio sequestra la nave e consente ai 47 bloccati di scendere. L’ira del vicepremier che lo apprende in diretta di Alessandro Mantovani e Antonio Massari Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il complotto. “Caccia giudiziaria al leghista. Il ‘capitano’: ‘Siamo sotto attacco, vogliono impedirci di vincere’” (Libero, ...

Sea Watch - Salvini accusa i 5S per lo sbarco dei migranti. Toninelli : “Me lo dica in faccia” : Scambio di accuse nel governo dopo lo sbarco dei 47 migranti a Lampedusa. Salvini: "Qualcuno l'ordine lo avrà dato. Questo qualcuno ne dovrà rispondere". Il ministro Toninelli: "Porti chiusi a Sea Watch come a tutte le navi che non rispettano le convenzioni internazionali. Salvini, se ha qualcosa da dirmi, me la dica in faccia".Continua a leggere

Sea Watch sequestrata dalla GdF : i 47 migranti scendono. Salvini : «Chi li ha autorizzati? Li denuncio» : La nave era a mezzo miglio a sud del porto di Lampedusa. Le autorità italiane avevano consentito nei giorni scorsi il trasbordo e lo sbarco di 18 persone, tra le quali bimbi e una donna ustionata. L'ira del vicepremier: «Se qualcuno ha aperto il porto risponderà»

