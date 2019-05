Sea Watch | chiese protestanti pronte a ospitare i migranti

Sea Watch - la nave avanza : 47 migranti a un passo da Lampedusa. Conte e Di Maio - gioco sporco su Salvini : La Sea Watch con 47 migranti a bordo è entrata nelle acque italiane e si sta avvicinando lentamente al porto di Lampedusa, sfidando il Viminale e la politica dei "porti chiusi" del ministro degli Interni Matteo Salvini. Il guaio, per il vicepremier leghista, è che di fronte ai "gravi motivi umanitar

Sea Watch in acque italiane : "È per motivi umanitari" : La situazione a bordo della Sea Watch 3 diventa ogni minuto più complicata. A bordo ci sono persone che minacciano di suicidarsi se non sbarcano al più presto in un porto sicuro. La portavoce della Ong, Giorgia Linardi, ha detto:"Il comandante di Sea Watch ha annunciato l'intenzione di entrare nelle acque territoriali italiane e dirigersi verso Lampedusa. È in costante contatto con la Guardia Costiera"La revoca del divieto d'ingresso è stata ...

Il caso Sea Watch spacca il governo : braccio di ferro tra Salvini e Di Maio per impedire lo sbarco : Il caso Sea Watch 3, la nave con a bordo 47 migranti salvati da un naufragio a circa un miglio dalle coste di Lampedusa, sta spaccando il governo. Mentre Matteo Salvini ribadisce il suo no allo sbarco sul suolo italiano, Luigi Di Maio invoca l'intervento del premier Conte per risolvere la questione.Continua a leggere

Migranti : Ong e Onu premono su Roma - la Sea Watch attende "istruzioni" : In rada a Lampedusa, la Sea Watch apre una domenica di confronto duro all'interno del governo italiano. La ong tedesca ha segnalato ieri uno "stato di emergenza" a bordo, e attende "istruzioni" dal governo italiano, che sembra, invece, paralizzato da un nuovo braccio di ferro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio a una settimana da cruciali elezioni europee. Ieri in serata era stato il capo dei Cinque Stelle a sottolineare di voler far riferimento ...

Sea Watch - Di Maio : "In contatto con Conte" | Salvini : "Spero nessuno mi dica cosa fare" : Il ministro dell'Interno ribadisce il suo no allo sbarco. L'Onu, intanto, scrive al governo italiano: "Fermare il dl sicurezza bis". Moavero: "La lettera riceverà da parte del governo la dovuta attenzione"

Migranti - Sea Watch vicino Lampedusa. Onu contro Dl sicurezza bis : Migranti, Sea Watch vicino Lampedusa. Onu contro Dl sicurezza bis La nave della Ong tedesca è in rada a poca distanza dall’isola siciliana. Ma il ministro dell’Interno ribadisce: “Non entra in porto”. Prosegue lo scontro nel governo mentre le Nazioni Unite scrivono all’Italia: “Decreto sicurezza bis viola diritti ...

Lampedusa - Sea Watch attende istruzioni : 8.15 La Sea Watch III si trova alla fonda a meno di 1 miglio dal porto di Lampedusa e attende "istruzioni" mentre Ong e Onu premono su Roma.La Ong tedesca è stata autorizzata a gettare l'ancora ma non a entrare nel porto. Dopo lo sbarco di 18 a bordo ci sono ancora 47 migranti. Una modovedetta Gdf ha chiesto le intenzioni del comandante che ha forzato il divieto per "ragioni umanitarie". A preoccupare le condizioni meteo e le condizioni ...

«Il decreto sicurezza viola i diritti umani» Sea Watch a Lampedusa - no del Viminale : Lettera delle Nazioni unite all’Italia. Sea Watch davanti a Lampedusa, Salvini: finché ci sono io non sbarcano

Sea Watch in acque italiane : "È per motivi umanitari". Salvini : "Ong non decide chi entra in Italia" : La situazione a bordo della Sea Watch 3 diventa ogni minuto più complicata. A bordo ci sono persone che minacciano di suicidarsi se non sbarcano al più presto in un porto sicuro. La portavoce della Ong, Giorgia Linardi, ha detto:"Il comandante di Sea Watch ha annunciato l'intenzione di entrare nelle acque territoriali italiane e dirigersi verso Lampedusa. È in costante contatto con la Guardia Costiera"La revoca del divieto d'ingresso è stata ...

Sea Watch - Di Maio sente Conte per sciogliere l'impasse dei migranti che hanno minacciato il suicidio : "Sea Watch3 ancorata vicino a Lampedusa è in stato di emergenza. Dall'evacuazione parziale irresponsabile di ieri, lo stato psicologico degli ospiti si è deteriorato rapidamente. Sea Watch sollecita la sicurezza di tutti i suoi ospiti e attende istruzioni". Lo scrive su Twitter la ong tedesca sulle condizioni psicofisiche dei 47 migranti a bordo, alcuni dei quali, ha già spiegato il team medico, hanno minacciato atti di ...

Sea Watch ad un miglio da Lampedusa - Salvini porti restano chiusi : Sea Watch ad un miglio da Lampedusa Da un lato la ong tedesca Sea Watch dall'altro il ministro degli Interni Matteo Salvini. Un nuovo braccio di ferro

Lampedusa - alcuni migranti sulla Sea Watch hanno minacciato il suicidio : "Sea Watch3 ancorata vicino a Lampedusa è in stato di emergenza. Dall'evacuazione parziale irresponsabile di ieri, lo stato psicologico degli ospiti si è deteriorato rapidamente. Sea Watch sollecita la sicurezza di tutti i suoi ospiti e attende istruzioni". Lo scrive su Twitter la ong tedesca sulle condizioni psicofisiche dei 47 migranti a bordo, alcuni dei quali, ha già spiegato il team medico, hanno minacciato atti di ...

Sea Watch sfida il Viminale e arriva davanti a Lampedusa : La Sea Watch 3 ha raggiunto Lampedusa e si trova alla fonda a meno di un miglio dal porto dell'isola. La nave della Ong tedesca è stata autorizzata a gettare l'ancora in un punto...

Sea Watch 3 alla fonda fuori porto Lampedusa. Viminale : porti chiusi : La Sea Watch ha raggiunto Lampedusa e si trova alla fonda a meno di un miglio dal porto dell'isola. La nave della Ong tedesca, con a bordo 47 migranti, e' stata autorizzata a gettare l'ancora in un punto indicato dalle autorita' ma al momento non e' autorizzata ad entrare in porto. "Siamo alla fonda a ridosso di Lampedusa - conferma la portavoce di Sea Watch Giorgia Linardi - la nave e' stata avvicinata da una motovedetta della Gdf che ci ha ...