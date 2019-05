Scuola | docente sospesa a Palermo ultime notizie | partono i sospetti sul Miur

Scuola - docente sospesa a Palermo : ecco le parole di Luigi Di Maio - con una frecciata : Continua a far discutere il caso della docente di Palermo sospesa per il video riguardante il vicepremier Matteo Salvini. Anche il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ha voluto esprimere il proprio parere sulla vicenda, dopo aver provveduto a chiamare personalmente l’insegnante per esprimere tutta la propria solidarietà. Di Maio alla docente sospesa: ‘Farò di tutto perché lei venga reintegrata il prima possibile’ “Spero che la ...

Scuola : oltre 53mila firme a petizione Pd per reintegro docente Palermo : Roma, 18 mag. (AdnKronos) - Sono oltre 53mila le firme raccolte dalla petizione per il reintegro della docente di Palermo lanciata su Change.org dal segretario del Pd, Nicola Zingaretti.

Scuola : Di Maio chiama docente Palermo - 'farò di tutto per reintegro' : Roma, 18 mag. (AdnKronos) - Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ha telefonato alla professoressa di Palermo sospesa nei giorni scorsi, manifestando la sua contrarietà al provvedimento, ribadendo invece, a quanto si apprende, che il Miur dovrebbe occuparsi soprattutto delle condizioni del

Scuola - parla la docente sospesa a Palermo : ecco le sue parole per il ministro Salvini : Rosa Maria Dell’Aria detta “Rosellina”, 63 anni, è la docente sospesa a Palermo, divenuta protagonista, suo malgrado, di una vicenda che ha fatto discutere anche e soprattutto sul piano politico. La docente ha rilasciato un’intervista a ‘Repubblica’ in merito all’episodio che l’ha etichettata come ‘antiSalviniana’. La docente si è mostrata sorpresa sul fatto che il leader della Lega, Matteo ...

Scuola - scoppia il caso della docente sospesa a Palermo : Sta facendo particolarmente discutere il caso della docente sospesa a Palermo per non aver vigilato sui propri alunni in merito ad una videoproiezione nella quale si accostava la promulgazione delle leggi razziali del 1938 al decreto sicurezza del ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il provvedimento nei confronti dell’insegnante prevede una sospensione di 15 giorni e il dimezzamento dello stipendio. La sospensione è scattata in seguito ...

Palermo - a Scuola un video accosta Salvini al Duce : sospesa una docente : All'istituto tecnico industriale Vittorio Emanuele III gli studenti associano nelle immagini le leggi razziali al decreto sicurezza. Polemica sui social, scatta la sanzione

Scuola - docente incinta muore dopo un malore in classe : Una tragedia quella accaduta alle scuole medie di Albavilla, località in provincia di Como. Laura Forni, 41 anni, docente di arte degli istituti di Albavilla e di Alzate, si è sentita male ieri mattina, intorno alle 8 e 15, mentre si trovava in classe durante la prima ora di lezione. docente stroncata da un malore improvviso in provincia di Como Un malore improvviso e particolarmente grave che, purtroppo, non ha lasciato scampo alla povera ...

Scuola - docente aggredita a Lodi : ecco le parole del ministro Bussetti : Molti di voi sicuramente ricorderanno l’episodio di cronaca accaduto qualche giorno fa che ha visto sfortunata protagonista una docente di un istituto professionale di Lodi: la professoressa 64enne è stata presa a schiaffi e a pugni dalla mamma di una studentessa in seguito al provvedimento di sospensione emesso nei confronti della giovane. Il ministro Bussetti in visita all’istituto Luigi Einaudi di Lodi dopo l’aggressione ...

Scuola - docente aggredita da una madre con pugni e schiaffi : interviene la Polizia : Un altro episodio di cronaca che, purtroppo, mette in evidenza le sempre maggiori difficoltà nel rapporto tra Scuola e famiglia: la vicenda è accaduta a Lodi, dove una docente 64enne è stata aggredita da una madre con schiaffi e pugni al volto dopo aver comunicato il provvedimento di espulsione nei confronti della figlia. pugni e schiaffi a una docente in un istituto di Lodi La docente, come viene riportato dal quotidiano il Corriere della Sera, ...

Scuola - Carta docente da 500 euro annui per l'aggiornamento : possibili tagli dal Def : Rischia di perdere pezzi uno dei pochi provvedimenti utili, introdotto con la riforma Renzi della Buona Scuola: il Documento di economia e finanza, prologo della prossima Legge di Bilancio, già approvato dal Governo ed ora all'esame del Parlamento, prevede, a pagina 51, che la Carta del docente per l'aggiornamento ...

Docente italiano di matematica cercasi per una Scuola italo-ceca : Docente di matematica e scienza per la secondaria di primo grado, cercasi. Sede di lavoro: Praga1. E' l'appello lanciato da una scuola statale italo-ceca dove da quattro anni è attiva una nuova sezione . La scuola continua ...

Scuola - spray al peperoncino : docente all’ospedale - intervengono i Carabinieri : Purtroppo lo spirito di emulazione, a Scuola, è prassi piuttosto diffusa e lo testimonia l’ennesima vicenda di cronaca che riguarda, questa volta, la Scuola ‘Vilfredo Pareto’ di Milano, istituto superiore con tre indirizzi: tecnico economico e turismo, professionale agrario e liceo delle scienze umane. Come riportato dal quotidiano ‘Il Giorno’, uno studente che, per ora, non è stato ancora identificato ha spruzzato ...