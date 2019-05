Scontro Di Maio-Salvini | il leader M5S | ' Il Ministro dell' Interno arrogante come Renzi'

Il governo teme tangentopoli e spread - cresce Scontro Salvini-Di Maio : Al di la' dell'incomunicabilita' tra i vicepremier e degli scontri sui provvedimenti, nel governo e' scattato l'allarme per lo spread e per le inchieste giudiziarie. Non e' solo questione di campagna elettorale, a palazzo Chigi l'auspicio e' che dopo il 26 maggio possa ritornare uno spirito di collaborazione nell'esecutivo e nella maggioranza per portare avanti il lavoro compiuto finora. La convinzione nella sede del governo e' che non ci siano ...

Scontro M5S-LEGA/ Ecco chi impedisce a Di Maio di fare un patto col Pd : Ha ragione Salvini nell'aver notato strizzate d'occhio tra Pd e M5s. Che resteranno senza esito, perché il Pd parla ancora come Renzi e Calenda

Il nuovo Scontro tra Salvini e Di Maio e sui parametri di Maastricht : nuovo giorno nuove tensioni tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. In un botta e risposta a distanza che ormai è diventato un appuntamento quotidiano, i due vicepremier se le 'suonano' sul tetto del 3% (il rapporto massimo tra deficit e Pil previsto dal Patto di Stabilità europeo), che per Salvini può essere superato senza problemi, mentre Di Maio innalza un muro e avverte sul rischio spread. "È un dovere superare i vincoli europei, non ...

Scontro Di Maio-Salvini sul 3% - scoppia “caso vertice”. E lo spread supera 280 : Nuovo giorno nuove tensioni tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. In un botta e risposta a distanza che ormai e' diventato un appuntamento quotidiano, i due vicepremier se le 'suonano' sul tetto del 3%, che per Salvini puo' essere superato senza problemi, mentre Di Maio innalza un muro e avverte sul rischio spread. "E' un dovere superare i vincoli europei, non solo il 3% di rapporto deficit Pil ma anche infrangere il 130-140% di debito", e' la ...

Di Maio-Salvini - nuovo Scontro : «Ormai difende la casta». La replica : «M5S sembra il Pd» : Ancora tensioni tra M5S e Lega, con Di Maio che accusa Salvini di essersi spostato all'estrema destra, schierandosi a difesa della casta, e l'alleato che contrattacca rimproverando ai...

SCENARIO/ Attenti ai poteri che fomentano lo Scontro Di Maio-Salvini : C'è chi lavora per dividere Di Maio e Salvini, sapendo che in questo modo sarebbe più facile per Bruxelles prendere il controllo del paese

Europee : Scontro Salvini-Di Maio è referendum lo disse pure Renzi : Europee, scontro Salvini -Di Maio.La nuova sfida a distanza tra i due soci di maggioranza dell'esecutivo si combatte sulle imminenti elezioni Europee

E così riparte lo Scontro - Di Maio : "Deluso - nulla sui rimpatri" | Salvini : "Meno sbarchi e meno reati" : Dal vicepremier M5s stoccata alla Lega e al suo leader: "Non vorrei che il decreto legge fosse un ennesima iniziativa per coprire il caso Siri"

Di Maio mette “paletti” alla Lega. E il premier alza la voce : “Comanda Salvini? Illusione ottica”. E’ Scontro totale : Matteo Salvini "e' un compagno di viaggio con il quale mi confronto molto serenamente" ma "se, da fuori o all'estero, richiamano di piu' l'attenzione le dichiarazioni o l'immagine di Salvini, che ha una grande capacita' di comunicazione, e si crede che nel governo comandi lui, e' una vostra Illusione ottica". Parole di Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio ha usato 'El Pais' per 'segnare' ancora una volta il suo 'territorio', minato dalle ...

Nuovo Scontro nella maggioranza - Salvini apre il fronte della droga. Di Maio : 'vedo la Lega un po' nervosa' : L'intenzione del vicepremier di chiudere i negozi di Cannabis Legale non piace ai 5 Stelle e si va verso una serie di controlli mensili più severi. Per il premier conte l'argomento non è in agenda

I dossier aperti del governo - continua Scontro Di Maio-Salvini : Il premier Conte e' impegnato in un vertice europeo in Romania, dove tra l'altro si comincia a discutere sulle future nomine per il dopo-Juncker, con l'Italia che punta ad ottenere un commissario importante. Ma sul fronte interno non si abbassa la tensione tra gli alleati di governo. "Basta minacciare sempre la crisi di governo. Vediamoci", l'invito di Di Maio a Salvini. Anche nei giorni scorsi i mediatori hanno lavorato per organizzare un ...

Salvini-Di Maio - il nuovo Scontro è sulla cannabis : Il ministro dell'Interno ha iniziato la sua nuova 'crociata, annunciando la chiusura di tre cannabis shop. Da Pesaro...

Lo Scontro (presunto) tra Raggi e Di Maio sulle case ai rom : Ieri vari retroscena giornalistici avevano riferito di un vicepremier molto arrabbiato nei confronti della sindaca, oggi è...

Lo Scontro Raggi-Di Maio sulle case ai rom raccontato dai giornali : Prima i romani. “Raggi va a casa dei rom. L'ira di Di Maio”. È il titolo di pag. 10 ma anche il sottotitolo dell'apertura della prima pagina del Corriere della Sera, dedicata tutta al “caso Siri”. Il nuovo caso, invece, è quello della famiglia rom di Casal Bruciato, periferia di Roma, alla quale il Comune ha assegnato una abitazione, e per la quale vanta diritti, sollevando la pesante rivolta del quartiere. Ed è anche il titolo d'apertura di ...