Salvini replica al cardinale Parolin: “Se invoco la protezione di Maria do fastidio?” (Di domenica 19 maggio 2019) Matteo Salvini a 'Non è l'arena' su La7 risponde agli attacchi di Di Maio e alle critiche del cardinale Pietro Parolin: "Se invoco la protezione di Maria dà fastidio a qualcuno? Chiedo la protezione di Dio per i nostri giovani, i nostri figli perché Europa ci sta preparando un futuro di disoccupazione e precarietà"



