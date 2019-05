Salvini e il rosario sul palco |  il cardinale Parolin | «Invocare Dio per se stessi è

corriere

(Di domenica 19 maggio 2019) Il leader leghista in piazza Duomo aveva detto: «Sono sicuro che la Madonna ci porterà alla vittoria». Civiltà Cattolica: «Non nominare Dio invano». Famiglia Cristiana: «Ecco il sovranismo feticista». Il ministro: «A chi do fastidio se credo in Dio e invoco Maria?»

