Rugby – Il Calvisano è campione d’Italia | Pescetto man of the match

Rugby - Top 12 2019 : Calvisano campione d’Italia! Rovigo battuto 33-10 : Era la stessa finale vista quattro volte negli ultimi cinque anni, l’epilogo è quello arrivato già tre volte: nella grande sfida che metteva in palio lo scudetto nell’ultimo atto del Top 12 di Rugby, il massimo campionato italiano, ad imporsi è il Calvisano che si impone per 33-10 sul Rovigo. Titolo numero otto per la compagine lombarda che è riuscita a spuntarla al San Michele. Non c’è praticamente mai stata partita, se non ...

Rugby - Finale Top12 2019 : Calvisano-Rovigo. Programma - orario e tv. In palio lo Scudetto : Mancano poco più di 24 ore, infatti si giocherà domani, sabato 18 maggio, alle ore 17.45, la Finale Scudetto del Top 12 di Rugby: Calvisano, che ha chiuso in testa la regular season, avrà il vantaggio del fattore campo, ed ospiterà il Rovigo. I bresciani hanno eliminato il ValoRugby Emilia, battuto due volte, mentre i rodigini hanno superato i campioni d’Italia uscenti del Petrarca Padova.Quattro i confronti in stagione, con due successi ...

Calvisano-Rovigo - Finale Top12 Rugby 2019 : data - programma - orario e tv : Si giocherà sabato 18 maggio, alle ore 17.45, la Finale scudetto del Top 12 di Rugby: Calvisano, che ha chiuso in testa la regular season, avrà il vantaggio del fattore campo, ed ospiterà il Rovigo. I bresciani hanno eliminato il ValoRugby Emilia, battuto due volte, mentre i rodigini hanno superato i campioni d’Italia uscenti del Petrarca Padova. Quattro i confronti in stagione, con due successi per parte: Rovigo ha violato il campo del ...

Rugby - Top12 2019 : Calvisano-ValoRugby Emilia 41-3. Bresciani in finale con il vantaggio del fattore campo : Dopo il 25-17 della gara d’andata, Calvisano travolge per 41-3 il ValoRugby Emilia nella semifinale di ritorno del Top 12 di Rugby e stacca il pass per la finale scudetto, che sabato prossimo vedrà i Bresciani giocare col vantaggio del fattore campo, per effetto del primo posto al termine della regular season. I padroni di casa oggi dilagano nella ripresa, dopo la prima frazione chiusa sul 3-0, e nei secondi 40 minuti mettono a referto ben ...

Rugby - Top 12 2019 : Calvisano batte a domicilio il ValoRugby ed ipoteca la finale : Successo netto per il Calvisano nella prima semifinale del Top 12 di Rugby, il massimo campionato italiano: a Reggio Emilia successo esterno per 25-17 sui padroni di casa del ValoRugby e finale ipotecata. Ovviamente si deciderà tutto al ritorno, ma il fattore casa sicuramente farà la differenza. Domani l’altra semifinale. Reggio Emilia, Stadio Mirabello – sabato 4 maggio 2019 Peroni TOP12, semifinale d’andata ValoRugby Emilia v Kawasaki ...

Rugby - Continental Shield 2019 : Calvisano si qualifica per la Challenge Cup! Rovigo vince 30-28 ma non basta : Non riesce l’impresa al Rovigo, in Challenge Cup il prossimo anno ci sarà il Calvisano: la compagine bresciana esce sconfitta dalla gara di ritorno del play-off del Continental Shield di Rugby per 30-28, ma in virtù della vittoria ottenuta nella gara d’andata per 29-13 stacca il pass per la seconda competizione europea del prossimo anno. Nell’altro play-off i russi dell’Enisei, dopo aver perso 20-18 in Romania ...

Rugby - Top12 2019 : Calvisano vince e si tiene stretta la vetta - domani big match tra ValoRugby e Petrarca : Si sono giocate oggi cinque delle sei gare valide per la ventesima giornata del Top 12 di Rugby, che hanno visto il Calvisano tenere la vetta grazie al successo per 34-10 sul Mogliano, mentre il Rovigo tiene il passo sconfiggendo per 40-7 il Viadana. Le Fiamme Oro tengono vive le residue speranze di qualificarsi per le semifinali sconfiggendo per 50-19 il San Donà. In coda il Verona vince in caa del Valsugana per 23-26, ma la Lazio non si dà per ...

Rugby - Continental Shield 2019 : Calvisano-Rovigo 29-13. Challenge Cup più vicina per i bresciani : Calvisano batte Rovigo 29-13 nell’andata delle semifinali del Continental Shield, competizione di Rugby che mette in palio due posti per la Challenge Cup del prossimo anno: i bresciani si avvicinano al pass per la seconda competizione europea (che sarà assegnato ad entrambe le finaliste) grazie alla vittoria odierna, ottenuta con margine anche grazie a quanto fatto vedere nell’ultimo quarto d’ora di gioco. Partita molto chiusa, ...