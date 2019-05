Rossi | “Weekend comunque positivo Ora pensiamo al Mugello”

motorinolimits

(Di domenica 19 maggio 2019) Il pilota Monster Energy Yamaha MotoGP Valentinoha dato il massimo nel GP di Francia andato in scena oggi a Le Mans, chiudendo un weekend altalenante in 5° posizione, la stessa da cui era partito in griglia. Sfortuna invece per Maverick Viñales, costretto al ritiro dopo un incidente di gara impossibile da evitare. In … L'articolo: “Weekend. Oraal Mugello” MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

