Roma Short film & Music Festival | online l’avviso pubblico

Casting per la nuova edizione di Italia's Got Talent e per uno short film da girare a Roma : Sono state fissate le date di alcune selezioni ufficiali per il programma televisivo Italia's Got Talent. A tale proposito, per il prossimo mese di giugno si terranno due giornate di Casting a Roma e due a Rimini. Sono inoltre ancora aperte le selezioni per la ricerca di due attori per un interessante cortometraggio dal titolo C'eravamo tanto amati: Gianni vs Mario, le cui riprese verranno poi effettuate prossimamente a Roma....Continua a leggere

Casting per un corto su Gabriele D'Annunzio e uno short film con riprese a Roma e Milano : Sono attualmente in corso le selezioni per due interessanti short film: Il Vate, prodotto da Robin Studio in collaborazione con una importante Facoltà universitaria e con riprese a Torino, e Il giorno della verità, da girarsi prevalentemente a Roma ma con alcune riprese da effettuarsi a Milano. Il Vate Per la realizzazzione del cortometraggio dal titolo Il Vate, prodotto da Robin Studio e dalla Facoltà di 'Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di ...

Casting per uno short film da girarsi a Roma e per il concorso Miss Top Curvy : Sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di alcune figure per realizzare un importante cortometraggio prodotto da Mexicanstandoff Studio. Le riprese verranno poi effettuate prossimamente a Roma. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni per l'importante concorso internazionale dal titolo Miss Top Curvy. I prossimi Casting per il sud Italia e la Sicilia si svolgeranno a Palermo. L'iniziativa, la cui ideatrice è Elisabetta Viccica, è ...