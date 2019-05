Roma | Pallotta avrebbe chiesto informazioni sulla situazione di Allegri RUMORS

Blastingnews

(Di domenica 19 maggio 2019) Non sono bastati cinque scudetti di fila a Maxper rimanere ancorapanchina della Juventus, visto che il presidente Agnelli ha deciso di porre fine a questo binomio vincente. Nelle ultime ore, ivorrebbero il tecnico toscano in orbitae da quanto si vocifera, almeno stando al Corriere dello Sport,starebbe riflettendo seriamentepossibilità di affidare la panchina giallorossa a un tecnico esperto e vincente.potrebbe optare anche per un anno sabbatico L'addio forzato alla Juventus di Maxscatenerà il valzer delle panchine una volta finito il campionato e oltre alla Juventus ci sono anche altre compagini in cerca di un tecnico per la prossima stagione. Una di queste è ladel presidente James, che a fine campionato come già concordato in precedenza darà il benservito a Claudio Ranieri e cercherà un sostituto ...

