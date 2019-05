Blastingnews

(Di domenica 19 maggio 2019) Bimbi malati,multati. Dopo l'importantediche, tra fine 2018 ed inizio 2019, ha interessato il riminese, l'Ausl ha inviato, come previsto dalla Legge Lorenzin, lealle famiglie no-vax. Il conto, come riportato dal quotidiano Il Resto del Carlino, è piuttosto salato: circa 181 euro. Moltipromettono battaglia. LeDa dicembre, nel riminese, si sono registrati più di 40 casi di: una vera e propria. E, ora, a distanza di qualche mese, l'Ausl della Romagna -, dopo numerose segnalazioni pervenute sia dai medici di base che da quelli del reparto pediatria dell'Ospedale Infermi di, ha deciso di applicare la discussa “Legge Lorenzin” (3/18). Negli scorsi giorni, dunque, ha fatto pervenire leaidei bambini non vaccinati. Per il momento, sono state elevate una quindicina di sanzioni. Le ...

Noemithestar : Rimini, epidemia morbillo: arrivate le prime multe ai genitori no-vax - Carlino_Rimini : Prime stangate dopo l’epidemia registrata da inizio anno nel Riminese - pfellini : Turista contrae la legionella in vacanza a Rimini, albergatore indagato per epidemia colposa -