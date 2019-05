Questa sera la consegna dei trofei a Cristiano Ronaldo e Koulibaly | rispettivamente MVP e

EPCC E Poi C’è Cattelan gli ospiti di Questa sera giovedì 16 maggio : EPCC: Gianluigi Buffon ospite della puntata di E Poi C’è Cattelan di questa sera giovedì 16 maggio.Nuovo appuntamento con EPCC – E Poi C’è Cattelan il late show di prima serata in onda stasera giovedì 16 maggio su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) e sempre disponibile anche on demand.Ospite d’eccezione della puntata è Gianluigi Buffon che si sottoporrà a un’intervista attesissima, alla vigilia di decisioni importantissime ...

All Together Now su Canale 5 da Questa sera il talent con Michelle Hunziker e J-Ax : All Together Now su Canale 5 la versione italiana del talent BBC Michelle Hunziker alla conduzione, J-Ax a capo del “muro” A poco più di un anno dalla sua partenza su BBC One, lo show musicale All Together Now ha da subito suscitato grande interesse tant’è che è diventato il format più venduto nel mondo nel minor periodo di tempo. Da questa sera, giovedì 16 maggio 2019, in prima serata su Canale 5, debutta la versione italiana ...

Atalanta-Lazio - Simone Inzaghi : “Bellissima serata. Volevamo Questa coppa e ora ce la godiamo” : “E’ stata una bellissima serata davanti a un pubblico meraviglioso, abbiamo fatto una grande gara ma onore anche all’Atalanta che ha fatto a sua volta una grandissima partita. Noi siamo stati bravi a far girare gli episodi dalla nostra parte, dopo una partita combattuta”. Così Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, commenta ai microfoni di RaiSport la vittoria della coppa Italia nella finale contro ...

Eurovision Song Contest 2019 : Questa sera la prima semifinale su Rai 4 : ESC 2019 - Hatari in gara per l'Islanda Tutto pronto a Tel Aviv per l’edizione 2019 dell’Eurovision Song Contest. questa sera dalle ore 21.00 andrà in onda la prima delle due semifinali, che sarà trasmessa in diretta in tutti i paesi partecipanti e che il pubblico italiano potrà seguire su Rai 4, con il commento di Federico Russo ed Ema Stokholma. La seconda andrà in onda giovedì prossimo, mentre la finale di sabato 18 maggio ...

Dalla Juve ai Mondiali 2006 - fino al PSG : Buffon si racconta Questa sera a “E poi c’è Cattelan” : Da tanti definito il miglior portiere italiano di tutti i tempi. Anzi, per molti, il migliore al mondo. Dopo i tantissimi anni alla Juve, Gigi Buffon si è trasferito la scorsa estate al Paris Saint Germain. Di questo e di tanti altri argomenti, tra cui il Mondiale 2006, parlerà a “E poi c’è Cattelan” domani sera alle 21.15. Sarà il sesto e penultimo appuntamento con il programma condotto da Alessandro Cattelan. Ci sarà ...

Grande Fratello - puntata Questa sera : la De Andrè rischia provvedimenti disciplinari : Sarà una puntata ricca di emozioni quella del Grande Fratello 16 che andrà in onda questa sera a partire dalle 21:25 su Canale 5. Barbara D'Urso, come sempre, sarà coadiuvata in studio dagli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio e proprio quest'ultimo, sul suo profilo Instagram, ha spoilerato ciò che accadrà nella diretta di oggi 13 maggio. "Ne vedrete delle belle, preparatevi a tutto" scrive il cantante nel post, corredato anche da ...

Top Gear 25 accende i motori su Spike. Da Questa sera i nuovi episodi : Top Gear 25 accende i motori su Spike. Le anticipazioni delle nuove puntate da questa sera in prima serata Si accendono i motori per la 25a stagione di Top Gear, dal 13 maggio alle 21.30 in prima tv assoluta su Spike (canale 49 del dtt). Matt LeBlanc, celebre per la sua interpretazione di Joey Tribbiani nella popolare sitcom Friends della NBC, Chris Harris firma prestigiosa di molte riviste automobilistiche e Rory Reid, presentatore televisivo ...

GF 16 : Questa sera Giorgio entra in casa per il confronto con Francesca : questa sera su Canale 5 andrà in onda la sesta puntata della sedicesima edizione del Grande Fratello, il reality show di Mediaset condotto da Barbara D'Urso, affiancata dagli opinionisti Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. Come riportato dal comunicato ufficiale diffuso dall'azienda di Cologno Monzese, l'appuntamento odierno sarà incentrato soprattutto su Francesca De André che, dopo essere stata informata del presunto tradimento del fidanzato ...

Nadia Toffa non condurrà l’ultima puntata delle Iene di Questa sera : ecco come sta : Nadia Toffa non condurrà l’ultima puntata delle Iene in onda questa sera, domenica 12 maggio, su Italia Uno. «Ci guarderà dalla tv, forza Nadia!»: ha annunciato la trasmissione sul sito internet. ecco le sue condizioni. «La conduttrice – spiega il programma – ha intrapreso una cura che è un pò stancante e ha deciso di conservare le energie riposandosi a casa». «Stasera ci guarderà dalla tv», si legge su Iene.it, «e ci terrà ...

Non è l'Arena - la puntata di Questa sera in diretta da Mezzojuso : Sarà una puntata diversa dalle altre, quella in onda questa sera, 12 maggio 2019, alle 20:30, di Non è l'Arena, su La 7. Per la prima volta, a due anni dal debutto del talk show condotto da Massimo Giletti, il programma andrà infatti in onda in trasferta, dalla piazza di Mezzojuso, in Sicilia.E' il culmine di una serie di interventi che il giornalista ha voluto dedicare, già dalla stagione scorsa, alla vicenda delle sorelle Irene, Ina ed Anna ...

Il ponte di Genova : cronologia di un disastro su National Geographic Questa sera : Il 14 agosto del 2018 una tragedia quasi impensabile: il crollo del ponte Morandi a Genova, un punto di collegamento fondamentale per la città, 43 vittime spazzate via all’improvviso. Alle 11:36, alla vigilia di ferragosto, Genova e l’Italia devono fare i conti con una tragedia inaspettata e impensabile. National Geographic (canale 403 di Sky) torna a quel giorno drammatico con il documentario Il ponte di Genova: cronologia di ...

Serie A Tim – Questa sera Fiorentina-Milan : ecco come seguire in diretta l’anticipo della 36ª giornata : Questa sera l’anticipo della 36ª giornata di Serie A tra Fiorentina e Milan: ecco come e quando vedere in diretta il match Il weekend che si apre stasera su DAZN sarà ricchissimo di sport. Saranno infatti oltre 60 gli eventi che la piattaforma di streaming offrirà agli appassionati, live e in modalità on demand, tra calcio nazionale e internazionale, sport da combattimento, motori, rugby e baseball. Sarà Fiorentina – Milan, ...

