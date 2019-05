Quelli che il Calcio chiude in formato Quelli che Aspettano il Giro | gli ospiti

dituttounpop

(Di domenica 19 maggio 2019)che ilultima puntata in versione ridottacheilla stagione diche ildomenica 19 maggio anche questa puntata in versione ridotta solo un’ora tra le 14 e le 15 in diretta su Rai 2 e in simulcast su Radio 2 con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran per aspettare ild’Italia.Federico Russo è in collegamento da Tel Aviv, dove ha presentato l’Eurovision Song Contest, per raccontare in studio l’atmosfera che si respira il giorno seguente la finale della competizione internazionale che ha visto sfidarsi 41 nazioni, con Mahmood a rappresentare l’Italia con il brano “Soldi”, arrivato secondo a un passo dalla vittoria.Al grande tavolo siedono invece la showgirl Melissa Satta e la giornalista Francesca Brienza, il campione del mondo Fulvio Collovati, la leggenda del tennis Adriano Panatta, l’ex calciatore e ...

