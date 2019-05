Primoz Roglic ha vinto la cronometro Riccione-San Marino | nona tappa del Giro d’Italia

Giro d’Italia 2019 - Primoz Roglic : “Ho dovuto cambiare passo in salita - la pioggia ha inciso nella prima parte” : Due cronometro, due vittorie: Primoz Roglic è davvero dominante nella specialità. Da Bologna a San Marino con due performance super lo sloveno della Jumbo Visma è andato a guadagnare secondi su secondi su tutti i rivali in chiave classifica generale. La Maglia Rosa è ancora sulle spalle di Valerio Conti, ma lui è pronto ad indossarla appena arriveranno le salite. Oggi il secondo trionfo di tappa al Giro d’Italia 2019: è il grande favorito ...

Giro d’Italia 2019 - risultato e classifica della tappa di oggi (Riccione-San Marino) : Primoz Roglic si impone nella cronometro - quarto Vincenzo Nibali : Lo sloveno Primoz Roglic ha vinto la nona tappa del Giro d’Italia 2019, una cronometro individuale di 34,8 km da Riccione a San Marino. Il corridore della Jumbo-Visma ha realizzato il miglior tempo in questa prova contro il tempo, tagliando il traguardo in 51’52”, facendo 11” meglio del belga Victor Campenaerts (Lotto Soudal) e 1’ dell’olandese Bauke Mollema (Trek – Segafredo). Grande prova anche del nostro Vincenzo Nibali (Bahrain ...

Giro d’Italia 2019 LIVE – Roglic è sempre Primoz nelle crono - lo sloveno si prende la 9ª tappa : che cuore Nibali : Lo sloveno vince anche la seconda crono di questo Giro d’Italia 2019, Nibali chiude quarto: si attende adesso l’arrivo di Valerio Conti Primoz Roglic conquista la seconda cronometro di questo Giro d’Italia 2019, imponendosi anche nella Riccione-San Marino. Lo sloveno ferma il tempo sul 51′ e 52″, sfilando il successo ad un deluso Victor Campenaerts battuto per soli undici secondi. Fabio Ferrari/LaPresse Niente ...

Giro d’Italia – Primoz Roglic perde la maglia rosa : “meglio così - meno stress e più riposo!” : Primoz Roglic per la maglia rosa del Giro d’Italia dopo la 6ª tappa. Il ciclista sloveno non fa drammi e guarda il lato positivo: meno pressione e più riposo per lui e per il team Complice una caduta nelle prime battute della tappa odierna, Primoz Roglic non è riuscito a mantenere la maglia rosa. Il ciclista sloveno se l’è vista sfilare dall’italiano Valerio Conti, al quale dovrà recuperare poco più di 5 minuti di ...

Giro d’Italia – Valerio Conti scalza Primoz Roglic e si prende la maglia rosa - la classifica dopo la sesta tappa : Il corridore dell’Androni scalza Primoz Roglic in testa alla classifica generale, precedendo il connazionale Carboni Fausto Masnada vince la sesta tappa del Giro d’Italia, da Cassino a San Giovanni Rotondo (238 km). Il bergamasco dell’Androni Giocattoli-Sidermec si impone con 5 secondi di vantaggio sul compagno di fuga, Valerio Conti (UAE Emirates) che conquista la maglia rosa di leader della classifica generale dove ...

Giro d’Italia 2019 - la classifica dei favoriti : Primoz Roglic perde la maglia rosa - distacchi invariati tra i big : Non cambia la classifica generale del Giro d’Italia 2019 al termine della sesta tappa, la lunghissima Cassino-San Giovanni Rotondo non ha modificato nulla per quanto riguarda le posizioni di vertice e tutto è rimasto intatto nella lotta per il Trofeo Senza Fine. La frazione odierna è stata caratterizzata dalla fuga bidone, ha vinto Fausto Masnada ma festeggia Valerio Conti che ha preso la maglia rosa con quasi sei minuti di vantaggio ...

Classifica Giro d’Italia 2019 - quinta tappa : Primoz Roglic conserva la maglia rosa - Nibali a 39” - Dumoulin si ritira sotto la pioggia : La quinta tappa del Giro d’Italia 2019, 140 km da Frascati a Terracina, non ha modificato la Classifica generale per quanto riguarda le posizioni che contano. pioggia, vento e freddo hanno colpito questa zona del Lazio e hanno costretto i ciclisti ad affrontare una frazione con le mantelline ma per fortuna il semplice profilo altimetrico ha agevolato il gruppo in gara. I tempi validi per la Classifica generale sono stati presi a 9,2 km ...

Giro d’Italia 2019 - la classifica dei favoriti : Primoz Roglic mantiene il comando - Nibali a 39” - Dumoulin abbandona : Non cambia la classifica generale del Giro d’Italia 2019 al termine della quinta tappa, la pioggia che si è abbattuta lungo i 140 km da Frascati a Terracina non ha modificato nulla per quanto riguarda le posizioni di vertice e tutto è rimasto intatto nella lotta per il Trofeo Senza Fine. La frazione odierna nel Lazio, priva di difficoltà altimetriche, non ha riservato particolari sorprese e dunque anche tutti i distacchi tra i vari big ...

Giro d’Italia 2019 : Primoz Roglic fortunato e… bravo. Lo sloveno rimane nella parte alta del gruppo e guadagna terreno : Che lucidità pazzesca da parte di Primoz Roglic. Tutti si aspettavano la maglia rosa davanti, e così è stato. Sesto al traguardo, lo sloveno non ha neanche sfruttato la sua Jumbo-Visma che lo ha protetto e lanciato nel finale senza troppi problemi. Al contempo però, deve quasi “ringraziare” la caduta che ha rallentato i big nel finale. Da vero leader della corsa non si fa trovare impreparato mettendosi tra le prime posizioni del ...

Giro d’Italia 2019 - Primoz Roglic : “Contento per avere guadagnato secondi - bisogna sempre stare attenti” : Primoz Roglic può sorridere al termine della quarta tappa del Giro d’Italia 2019, lo sloveno rafforza la propria maglia rosa sfruttando al meglio la caduta che ha spaccato il gruppo a 6 km dal traguardo. Ora il capitano del Team Jumbo-Visma vanta 35” di vantaggio su Simon Yates e 39” su Vincenzo Nibali, il tesoretto odierno giunge in maniera inattesa ma è frutto anche della bravura dell’ex scalatore con gli sci che è ...

Classifica Giro d’Italia 2019 - quarta tappa : Primoz Roglic rafforza la maglia rosa - Nibali a 39” - Dumoulin sprofonda : Una caduta a 6 km dal traguardo della quarta tappa ha letteralmente rivoluzionato la Classifica del Giro d’Italia 2019. La scivolata ha spezzato il gruppo in più tronconi, davanti è rimasto soltanto Primoz Roglic con la sua maglia rosa che dunque ha rafforzato il vantaggio su tutti gli avversari diretti: Vincenzo Nibali, Simon Yates, Tom Dumoulin e gli altri big in lotta per il Trofeo Senza Fine hanno perso terreno a causa di questo ...

Giro d’Italia 2019 - la classifica dei favoriti : Primoz Roglic allunga in testa - Nibali a 39”. Dumoulin game over : Primoz Roglic ha rafforzato la maglia rosa al termine della quarta tappa del Giro d’Italia 2019, una caduta a 6 km dal traguardo di Fascati ha spezzato il gruppo in più tronconi e solo lo sloveno è riuscito a rimanere davanti. Il capitano del Team Jumbo-Visma ha guadagnato 18” su Vincenzo Nibali che è riuscito a limitare i danni, lo Squallo ora è a 41” dallo sloveno. Ha pagato dazio anche Simon Yates mentre Tom Dumoulin si è ...

Giro d’Italia – Primoz Roglic maglia rosa : “me la sono goduta oggi! Vento? Noi squadra olandese - sappiamo affrontarlo” : Primoz Roglic mantiene la maglia rosa anche dopo la terza tappa: il ciclista del Team Jumbo-Visma si gode la corsa e resiste anche al vento Grandi emozioni nella terza tappa del Giro d’Italia, corsa quest’oggi da Vinci a Orbetello. Se la concentrazione di tutti è stata catturata da un finale thriller, nel quale Viviani ha vinto, ma è stato declassato per un’irregolarità, nel resto della corsa non sono mancati i problemi a ...

Giro d’Italia 2019 - Primoz Roglic : “La squadra ha svolto un lavoro perfetto - tutto sotto controllo” : Lo sloveno Primoz Roglic ha difeso con successo la Maglia Rosa al termine della terza tappa del Giro d’Italia, la Vinci-Orbetello di 220 km: fuga tenuta facilmente sotto controllo, e nel finale spazio alle squadre dei velocisti in vista della contestatissima volata finale, con declassamento di Elia Viviani. Potrebbe sembrare ordinaria amministrazione per il Team Jumbo-Visma, ma secondo la Maglia Rosa non è stato così: “Non è stato un ...