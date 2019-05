Primeira Liga 2018-2019 | Benfica campione per la 37esima volta

Pronostico FC Porto vs Sporting Lisbona - Primeira Liga 18-05-2019 e Formazioni : Primeira Liga, 34^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di FC Porto-Sporting Lisbona, sabato 18 maggio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita FC Porto-Sporting Lisbona, in programma sabato 18 maggio 2019. Il Porto rovinerà la festa del Benfica? Tra la squadra di Sergio Conceicao e le Aquile ci sono due punti di distacco e lo Sporting Lisbona, una delle due storiche acerrime rivali e ...

Pronostico Benfica vs Santa Clara - Primeira Liga 18-05-2019 e Formazioni : Primeira Liga, 34^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Benfica-Santa Clara, sabato 18 maggio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Benfica-Santa Clara, in programma sabato 18 maggio 2019. Il Benfica è sempre più vicino alla conquista del suo 37° titolo della sua storia, ma al ”da Luz” arriva il Santa Clara con l’intenzione di dare filo da torcere nonostante sia ...

Pronostico Braga vs Portimonense - Primeira Liga 17-05-2019 e Info : Primeira Liga, 34^ giornata, analisi e Pronostico di Braga-Portimonense, venerdì 17 maggio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, formazioni e Pronostico della partita Braga-Portimonense, in programma venerdì 17 maggio 2019. Il trentaquattresimo turno di Primeira Liga verrà aperto dall’anticipo in programma alle 21.30 al ”Estadio Municipal”, dove si affronteranno Braga e Portimonense. La squadra di casa è ...

Pronostico Rio Ave vs Benfica - Primeira Liga 12-05-2019 e Formazioni : Primeira Liga, 33^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Rio Ave-Benfica, domenica 12 maggio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Rio Ave-Benfica, in programma domenica 12 maggio 2019. Al Benfica mancano ormai due passi, quelli decisivi, per la conquista del titolo portoghese. A dividere la squadra di Bruno Lage dal successo, ci sono ancora due vittorie. Tre punti decisivi per le ...

Pronostico Nacional vs FC Porto - Primeira Liga 12-05-2019 e Formazioni : Primeira Liga, 33^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Nacional-FC Porto, domenica 12 maggio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Nacional-FC Porto, in programma domenica 12 maggio 2019. Il Porto va a Madeira per provare a vincere il campionato. Al momento i rivali del Benfica guidano la classifica con due punti di vantaggio e una vittoria metterebbe pressione alla squadra di ...

Pronostico Setubal vs Boavista - Primeira Liga 06-05-2019 e Formazioni : Primeira Liga, 32^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Vitoria Setubal-Boavista, lunedì 6 maggio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Vitoria Setubal-Boavista, in programma lunedì 6 maggio 2019. Importantissimo match salvezza tra Vitoria Setubal e Boavista, le quali, a sole due giornate dal termine del campionato portoghese, si giocano una bella fetta di stagione in 90 minuti ...

Pronostico FC Porto vs Desportivo Aves - Primeira Liga 04-05-2019 e Formazioni : Primeira Liga, 32^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di FC Porto-Desportivo Aves, sabato 4 maggio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita FC Porto-Desportivo Aves, in programma sabato 4 maggio 2019. Il Porto ha gettato al vento la vetta della classifica pareggiando nell’ultimo turno con il Rio Ave, mentre l’Aves è in serie positiva da due incontri. La miglior risposta ...

Pronostico Benfica vs Portimonense - Primeira Liga 04-05-2019 e Formazioni : Primeira Liga, 32^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Benfica-Portimonense, sabato 4 maggio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Benfica-Portimonense, in programma sabato 4 maggio 2019. Mancano ormai pochi passi, quelli decisivi, per la conquista del 37° titolo da parte del Benfica. Uno degli ostacoli della squadra di Lisbona sarà la Portimonense, ma le aquile proveranno in ...

Pronostico Moreirense vs Rio Ave - Primeira Liga 03-05-2019 : Primeira Liga, 32^ giornata, analisi e Pronostico di Moreirense-Rio Ave, venerdì 3 maggio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, formazioni e Pronostico della partita Moreirense-Rio Ave, in programma venerdì 3 maggio 2019. Il Parque Desportivo di Moreira de Cónego sarà il teatro dell’anticipo della 32esima giornata di Primeira Liga. La classifica è buona per entrambe: la Moreirense è quinta, mentre il Rio Ave è ottavo ...

Pronostico Braga vs Benfica - Primeira Liga 28-04-2019 e Formazioni : Primeira Liga, 31^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Braga-Benfica, domenica 28 aprile 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Braga-Benfica, in programma domenica 28 aprile 2019. Scontro decisivo per il titolo della Primeira Liga. Le Aquile di Lisbona si giocano tre punti fondamentali in ottica campionato, dopo il passo falso del Porto sul campo del Rio Ave. Il Braga è certo di ...

Pronostico Rio Ave vs FC Porto - Primeira Liga 26-04-2019 e Formazioni : Primeira Liga, 31^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Rio Ave-FC Porto, venerdì 26 aprile 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Rio Ave-FC Porto, in programma venerdì 26 aprile 2019. Arrivati alla trentunesima giornata del calendario di Primeira Liga spicca il testa a testa tra due rivali storiche del calcio Portoghese come Benfica e Porto. I primi, al momento, sono in testa ...