Pd | Gozi si presenta ai francesi | ‘Tra mia elezione e vittoria ai Mondiali? Italia può

(Di domenica 19 maggio 2019) Se Sandrodovesse scegliere tra l’essere eletto eurodeputato in Francia o vedere l’vincere il prossimo Mondiale di calcio cosa sceglierebbe? “L’può aspettare qualche anno in più prima di avere la quinta coppa”. Sicosì agli elettoril’ex sottosegretario agli Affari europei dei governo Renzi e Gentiloni, nonché il democratico che ha fatto il grande salto e ha deciso di correre alle Europee con il partito di Macron in Francia. In un’intervista semi-seria al quotidiano Libération per la newsletter “Chez pol”, il politicono, attualmente indagato a San Marino per una consulenza fantasma da più di 200mila euro, si racconta ai nuovi potenziali elettori parlando di tutto: da cosa sognava di diventare da piccolo al sesso. Quando infatti, commentando la campagna dell’attrice Alyssa Milano che ...

