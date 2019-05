Parma-Fiorentina 1-0 | le pagelle di CalcioWeb | male Gerson FOTO ...

Serie A - corsa salvezza clamorosa : Parma salvo - Fiorentina ko - l’Empoli compie l’impresa col Torino : Serie A, corsa salvezza sempre più intricata in questo finale di stagione: Parma salvo, colpaccio dell’Empoli col Toro Serie A, corsa salvezza ancora intricatissima a 90 minuti dalla fine della stagione. In questo pomeriggio sono andate in scena due gare, entrambe fondamentali per i piani bassi della graduatoria. L’Empoli ha compiuto l’impresa di battere il Torino 4-1, andando così a superare il Genoa in classifica ed a ...

Diretta Parma-Fiorentina : streaming - tv - formazioni e risultato – LIVE (1-0) : Diretta Parma-Fiorentina: streaming, tv, formazioni e risultato – LIVE (1-0) La cronaca in tempo reale del secondo tempo di Parma-Fiorentina 80′ GOOOOOOLLLLL DEL PARMAAAA!! AUTOGOL DI GERSON!! PUNIZIONE DALLA SINISTRA DELLA TREQUARTI BATTUTA DA SPROCATI: INTERVIENE DI TESTA SCOZZARELLA. LA DEVIAZIONE DI GERSON METTE FUORI CAUSA LAFONT CHE È BATTUTO: 1-0!! 78′ Tiro di Muriel dalla sinistra del limite d’area: ...

Diretta Parma-Fiorentina : streaming - tv - formazioni e risultato – LIVE (0-0) : Diretta Parma-Fiorentina: streaming, tv, formazioni e risultato – LIVE (0-0) La cronaca in tempo reale del primo tempo di Parma-Fiorentina 39′ Nel frattempo, conquista un corner il Parma con Kucka. Sprocati si incarica della battuta e chiama lo schema. Colpo di testa di Gagliolo che sbatte sulla traversa: OCCASIONE PARMA. Poi Lafont blocca un tiro dello stesso Sprocati. Si accende quasi a fine primo tempo ...

Parma-Fiorentina - le formazioni ufficiali : in campo Ceravolo : Parma-Fiorentina, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per la 37^ giornata del campionato di Serie A, il massimo campionato italiano è ormai agli sgoccioli. Alle 15 partite fondamentali per la salvezza, in particolar modo in campo Parma e Fiorentina, le due squadre sono in lotta per lo stesso obiettivo e non possono permettersi passi falsi. Ecco le formazioni ufficiali della partita e le scelte dei due ...

Diretta Parma-Fiorentina : streaming - tv - formazioni e risultato – LIVE : Diretta Parma-Fiorentina: streaming, tv, formazioni e risultato – LIVE Due punti a dividere Parma (38) e Fiorentina (40); ai ducali serve una vittoria per la salvezza – ma occhio all’Empoli (35 punti) che, in caso di vittoria contro il Torino, sarebbe in vantaggio per differenza reti negli scontri diretti (4-0, 0-1) – , ai gigliati basta un punto soltanto: tanti calcoli per la sfida dello Stadio Ennio Tardini che si ...

Parma – Fiorentina in streaming e tv : dove vedere la 37a giornata serie A : dove vedere Parma – Fiorentina in streaming e tv: data e orario 37a giornata serie A Parma Fiorentina streaming| Parma – Fiorentina si disputerà domenica 19 maggio alle ore 15.00. I crociati ospitano i viola in una partita che significa davvero poco in termini di classifica. Per questo motivo ci aspettiamo tanti gol e spettacolo. Telecronaca: Riccardo Mancini – Commento Tecnico: Simone Tiribocchi Bordocampo ed ...

Parma - D’Aversa in conferenza : “La Fiorentina giocherà contro una città intera” : Sembrava poter vivere tranquillo l’ultima fase di campionato, e invece per il Parma si è fatta avanti la paura di non raggiungere la salvezza. Tre punti dal terzultimo posto, domani contro la Fiorentina serve tornare alla vittoria. Alla vigilia del match ha parlato il tecnico dei ducali D’Aversa. Ecco le sue parole. “La squadra ha lavorato bene in settimana e ha alimentato la fiammella per fare in modo che domani si ...

Fiorentina - i tifosi : “il 26 maggio la resa dei conti ma adesso tutti a Parma!” : “Il 27 maggio inizia la resa dei conti, nel frattempo salviamo la nostra Fiorentina: tutti a Parma!”. Si conclude così il comunicato pubblicato dai tifosi della Fiorentina. “Abbiamo letto con stupore l’invito di Della Valle a star vicini ai ragazzi e a sostenere la Fiorentina in questa delicata situazione – si aggiunge nel comunicato dell’A.T.F. -. Rispondiamo con franchezza che qualora Diego volesse ...

Serie A - l’Empoli risucchia tutti : incubo Genoa - a rischio persino Fiorentina e Cagliari. E il derby Bologna-Parma diventa uno spareggio : Si sono concluse le gare delle 15 valide per il campionato di Serie A, partite avvincenti nella 36^ giornata del campionato di Serie A. Clamoroso successo in trasferta per l’Empoli contro la Sampdoria, adesso è tutto riaperto per la zona salvezza, grandi motivazioni per la squadra di Andreazzoli, poca grinta invece per i blucerchiati, da sottolineare l’esultanza di alcuni tifosi della Sampdoria dopo la rete di Farias, il motivo ...

LIVE Juventus-Fiorentina calcio femminile 0-0 - Coppa Italia 2019 in DIRETTA : grande classica a Parma per l’ultimo trofeo stagionale! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Juventus-Fiorentina, Finale di Coppa Italia 2019 di calcio femminile. Allo stadio “Tardini” di Parma andrà in scena il match chiude la stagione dopo l’assegnazione dello Scudetto alle bianconere, che si sono laureate campionesse d’Italia per la seconda volta consecutiva, a precedere di un solo punto proprio le viola. Una sfida che può essere considerata una “grande ...