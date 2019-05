Padre litiga con la figlia | lei lo colpisce | l’uomo muore per una ferita

corriere

(Di domenica 19 maggio 2019) Lorenzo Sciaquatori, è deceduto in ospedale dopo essere stato colpito con una coltellata. Era stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. La ragazza ascoltata da carabinieri e pm in caserma

