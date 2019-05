Oroscopo 24 maggio | problemi con il partner per Bilancia | Capricorno e Ariete romantici

Blastingnews

(Di domenica 19 maggio 2019) La giornata di venerdì 24sarà all'insegna dell'amore per alcuni segni zodiacali come la Vergine, che potrebbe fare conquiste. Altri segni zodiacali, invece, riusciranno a migliorare l'affiatamento di coppia, come lo Scorpione e i Gemelli. Sarà anche una giornata migliore per il Leone, ma per quanto riguarda il lavoro, mentre il nervosismo potrebbe essere protagonista del segno dei Pesci. Di seguito, le previsioni per l'della giornata di venerdì 242019. Previsioni242019 segno per segno: in mattinata vi dedicherete al lavoro, ottenendo ottimi risultati, mentre nel pomeriggio organizzerete un'uscita con gli amici per discutere degli avvenimenti recenti, per poi verso sera dedicarvi all'amato bene. Voto - 8 Toro: il nervosismo non vuole abbandonarvi e anche in questa giornata di venerdì non sarete affatto tranquilli ma alquanto stressati. ...

