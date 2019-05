Non come in Alabama Trump | Contro l' aborto | ma non per stupro o incesto

huffingtonpost

(Di domenica 19 maggio 2019) Donaldnon mostra entusiasmo per le leggi che ine Missouri contengono restrizioni pressoché assolute sull’interruzione di gravidanza.“Sono fortemente Pro-Vita, con tre eccezioni: lo, l’e la tutela della vita della madre, ovvero le stesse posizioni che aveva Ronald Reagan”, ha twittato il presidente americano, che sembra voler così rassicurare quei conservatori intimoriti dalla svolta estremista dei due Stati, che hanno vietato l’anche se il concepimento è avvenuto attraverso.Dopo aver vantato i successi del proprio mandato su questo tema,invita i sostenitori a restare “uniti e Vincere per la Vita nel 2020″. Altrimenti, conclude, “le conquiste fatte per la Vita sparirebbero rapidamente”.As most people know, and for those who would like to know, I am ...

